الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ورشة عمل لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي

وزير السياحة والاثار
وزير السياحة والاثار

نظمت وزارة السياحة والآثار، مساء الاثنين، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ورشة عمل مطولة لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيدًا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

ويهدف تنظيم هذه الورشة إطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة، إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

ووجه وزير السياحة والآثار الدعوة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لحضور هذه الورشة، كما حضر الورشة من الوزارة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، ومساعدي الوزير للشئون الفنية والترويج، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، وحضر من القطاع الخاص رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض رؤساء الغرف السياحية، وعدد من أعضاء الغرف، وبعض المستثمرين السياحيين.

وتم خلال الورشة استعراض من خلال عرض تقديمي الملامح الأساسية الاستراتيجية، والإشارة إلى اعتمادها علي إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصد متجدد ومتنوع وخاصة لما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، وكذلك تسليط الضوء علي أن مصر مقصد سياحي آمن يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة الى إبراز الخبرات السياحية المتراكمة للعنصر البشري ومشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.

الاتحاد المصري للغرف السياحية وزارة السياحة والآثار المقصد السياحي للترويج السياحي لمصر ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاسواق السياحية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل يتعاقدان على إطلاق «عطر فرنسى» بتوقيعهما فى عيد الحب

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

حبس الطبيب مصور فيديو «السجود لكلب» وإهانة ممرض

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالي.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسي مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى