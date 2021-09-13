ورشة عمل لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي

نظمت وزارة السياحة والآثار، مساء الاثنين، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ورشة عمل مطولة لاستعراض ملامح الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، تمهيدًا لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة ٣ سنوات تبدأ في الربع الأخير من العام الجاري.

ويهدف تنظيم هذه الورشة إطلاع جميع المعنيين بالقطاع السياحي العام والخاص بملامح هذه الاستراتيجية حتى يتمكن الجميع من العمل سوياً في نفس الاتجاه للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة في الأسواق السياحية المستهدفة، إضافة إلى الاستفادة من خبراتهم الكبيرة في مجال السياحة والاستماع لتوصياتهم في هذا الشأن.

ووجه وزير السياحة والآثار الدعوة للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لحضور هذه الورشة، كما حضر الورشة من الوزارة نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأمين العام للمجلس الاعلي للآثار، ومساعدي الوزير للشئون الفنية والترويج، وعدد من قيادات وزارة السياحة والآثار، وحضر من القطاع الخاص رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض رؤساء الغرف السياحية، وعدد من أعضاء الغرف، وبعض المستثمرين السياحيين.

وتم خلال الورشة استعراض من خلال عرض تقديمي الملامح الأساسية الاستراتيجية، والإشارة إلى اعتمادها علي إبراز الحياة بالمقصد السياحي المصري باعتباره مقصد متجدد ومتنوع وخاصة لما يقدمه من تجارب سياحية مختلفة للسائحين من مختلف الفئات العمرية والأذواق، وكذلك تسليط الضوء علي أن مصر مقصد سياحي آمن يتمتع ببنية سياحية قوية وشمس مشرقة وجو دافئ وشواطئ خلابة وحياة بحرية متميزة وحضارة متفردة، إلى جانب الفنون الحديثة والسينما والمسرح والحرف التراثية والأكلات المصرية التقليدية الشهية والفعاليات الرياضية والفنية والأثرية والثقافية وغيرها من مصادر الجذب السياحي، بالإضافة الى إبراز الخبرات السياحية المتراكمة للعنصر البشري ومشروعات البنية الأساسية السياحية القوية التي تقوم بها الدولة في مختلف المجالات.