السيسى لرئيس وزراء إسرائيل: مصر تسعى دائمًا من أجل السلام والاستقرار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مباحثاته، اليوم الإثنين بمدينة شرم الشيخ مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اتسمت بالشجاعة والصراحة، مضيفًا أن الجانبين سيواصلان المحادثات من أجل بلدينا ومن أجل المنطقة.

وأضاف الرئيس السيسي خلال المباحثات أن مصر تسعى دائمًا من أجل السلام والاستقرار والبناء والتنمية والتعمير، بعيدًا عن أي شكل من الأشكال التي تؤدي إلى خلاف ذلك.

وأوضح الرئيس السيسي أنه عندما تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سد النهضة، وجد تفاهمًا مشتركًا في هذا الموضوع، لافتًا إلى أن مصر تحاول معالجته في إطار من التفاوض والحوار وصولاً إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المهم بالنسبة لنا والذي نعتبره مسألة حياة أو موت.

وأضاف الرئيس السيسي أن الجانبين تحدثا أيضًا عن قطاع غزة وأهمية الحفاظ على السلام ووقف إطلاق النار والاستقرار والدعم الاقتصادي للقطاع، وتحسين أوضاع الناس سواء في الضفة الغربية أو غزة.