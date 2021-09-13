الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء تسجيل الجمعيات الأهلية للمنظومة الإلكترونية الأربعاء

نيفين القباج
نيفين القباج

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، بعد غدٍ تفعيل المرحلة الثانية من المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم العمل الأهلي، لتسجيل بيانات الجمعيات لتوفيق أوضاعها، وذلك فى إطار تقديم وزارة التضامن المزيد من الخدمات والمزايا التي تسهل الإجراءات لمؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى.

وأشارت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم الانتهاء من تدريب العاملين بالمديريات والإدارات الاجتماعية على تلقي الطلبات الإلكترونية لتوفيق الأوضاع، إضافة إلى توفير خدمة الدعم الفني من خلال خدمة الخط الساخن للوزارة لخدمة مستخدمي المنظومة على رقم 16439 وتخصيص البريد الإلكتروني.

أضافت فى تصريحات أنه يمكن الدخول على المنصة للتعرف على خدماتها عبر الرابط التالي:
http:www.ngo.eg
mailto:[email protected] أو الدخول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

من جانبه، قال عمرو لاشين، مستشار وزيرة التضامن إلى أن المنظومة يتم استخدمها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية"، لافتًا إلى أنه سيتم مراجعة تقديم جميع الخدمات للجمعيات الأهلية ودورة العمل الداخلي والمتطلبات والوثائق وصلاحيات الموافقة والمراجعة، وأنه لأول يصبح لدينا موقع إلكتروني لتنظيم العمل الأهلي، وكذلك لأول مرة يتم إشهار للجمعيات الأهلية من خلال الموقع في فتره تتراوح من 15 إلى 35 دقيقة، كذلك توفير جميع النماذج إلكترونيا للتعامل بها، وهناك 36 خدمة ستتاح على المنظومة منهم 14 خدمة لها إطار زمني محدد، كما تم تدريب 27 مديرية للتعامل مع المنظومة خلال المرحلة الأولى، مؤكدا أن هناك 18 ألفا من الجمعيات ومؤسسات واتحادات ومنظمة أجنبية أنهت التقدم خلال المرحلة الأولى.

ويمثل القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلى نقلة نوعية فريدة للجمعيات الأهلية فى مصر، بما تضمنه ذلك القانون من مواد تدعم كافة أشكال الحق الإنسانى، ولا سيما الحق فى تكوين الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة، ووضع ضوابط فعالة لحل الجمعيات ومحاسبتها، كما تضمن القانون موادا للمساءلة وحوكمة العمل والإجراءات.

وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي نيفين القباج المرحلة الثانية التضامن الاجتماعي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توفيق أوضاع

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حوار بلا أسرار

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