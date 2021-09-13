الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الباز من بورسعيد: إعلامنا لا يزال قويًا ومؤثرًا فى المنطقة بأكملها

ندوة الدكتور محمد
ندوة الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، إن الإعلام المصرى يمتلك العديد من الكوادر والكفاءات فنيًا وتحريريًا، ويمكنه أن يكون أكثر فاعلية وتأثير، إذا تم استغلال كل الإمكانيات المتاحة وأحسنت إدارته ولو حدث ذلك، فلن نشكو يومها من الإعلام المعادى؛ لأنه سيضمحل من تلقاء نفسه ويتلاشى، حينما تلتف غالبية الناس حول إعلامها الوطنى الذى سيقدم إليها وجبات إعلامية متنوعة وجذابة والأهم صادقة ودقيقة.

أضاف الباز، خلال مشاركته في ندوة بمعرض الكتاب الدولي ببورسعيد أن إعلامنا لا يزال قويًا ومؤثرًا فى المنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن الإعلام لعب دورًا شديد الوطنية فى العديد من المحطات المهمة، وبصورة مهنية أكثر تأثيرًا خلال المراحل والفترات الحرجة في تاريخ الوطن.

وشهدت الندوة إقبالاً كبيرًا من أبناء بورسعيد والتي أقيمت بالمسرح المفتوح بمعرض الكتاب الرابع، ضمن فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة، كما حرص المواطنين علي حضور الندوة التي تحدث خلالها الباز عن تاريخ وجرائم جماعة الإخوان وسط إشادة من الحضور بالمادة العلمية التي تم تقديمها بشكل مبسّط، استطاع من خلالها الوصول إلي كل فرد في الندوة.

أشاد رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" بمعرض الكتاب الدولي ببورسعيد، واصفًا إياه بأنه علامة ثقافية بارزة بالمجتمع، مشيدًا بالإقبال الكبير من الجمهور على صالات المعرض، لافتًا إلى أن المعرض هذا العام يتمتع بالعديد من المميزات وأنه تم تحقيق حلم إقامة معرض كتاب يليق بمكانة مصر الدولية.

الإعلامي الدكتور محمد الباز بورسعيد مجلس ندوة معرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

تامر حسنى وزجته بسمة بوسيل يتعاقدان على إطلاق «عطر فرنسى» بتوقيعهما فى عيد الحب

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

حبس الطبيب مصور فيديو «السجود لكلب» وإهانة ممرض

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالي.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسي مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى