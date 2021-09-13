الباز من بورسعيد: إعلامنا لا يزال قويًا ومؤثرًا فى المنطقة بأكملها

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، إن الإعلام المصرى يمتلك العديد من الكوادر والكفاءات فنيًا وتحريريًا، ويمكنه أن يكون أكثر فاعلية وتأثير، إذا تم استغلال كل الإمكانيات المتاحة وأحسنت إدارته ولو حدث ذلك، فلن نشكو يومها من الإعلام المعادى؛ لأنه سيضمحل من تلقاء نفسه ويتلاشى، حينما تلتف غالبية الناس حول إعلامها الوطنى الذى سيقدم إليها وجبات إعلامية متنوعة وجذابة والأهم صادقة ودقيقة.

أضاف الباز، خلال مشاركته في ندوة بمعرض الكتاب الدولي ببورسعيد أن إعلامنا لا يزال قويًا ومؤثرًا فى المنطقة بأكملها، لافتًا إلى أن الإعلام لعب دورًا شديد الوطنية فى العديد من المحطات المهمة، وبصورة مهنية أكثر تأثيرًا خلال المراحل والفترات الحرجة في تاريخ الوطن.

وشهدت الندوة إقبالاً كبيرًا من أبناء بورسعيد والتي أقيمت بالمسرح المفتوح بمعرض الكتاب الرابع، ضمن فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة، كما حرص المواطنين علي حضور الندوة التي تحدث خلالها الباز عن تاريخ وجرائم جماعة الإخوان وسط إشادة من الحضور بالمادة العلمية التي تم تقديمها بشكل مبسّط، استطاع من خلالها الوصول إلي كل فرد في الندوة.

أشاد رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور" بمعرض الكتاب الدولي ببورسعيد، واصفًا إياه بأنه علامة ثقافية بارزة بالمجتمع، مشيدًا بالإقبال الكبير من الجمهور على صالات المعرض، لافتًا إلى أن المعرض هذا العام يتمتع بالعديد من المميزات وأنه تم تحقيق حلم إقامة معرض كتاب يليق بمكانة مصر الدولية.