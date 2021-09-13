سفير الأردن بالقاهرة يشيد بالدور التنويري والتوعوي للأزهر الشريف

أكد السفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة، الاثنين، أن الأزهر الشريف منارةٌ دينيةٌ ومعلمٌ راسخ في علوم الدين والعلوم المعاصرة.

وأوضحت السفارة الأدرنية لدى مصر في بيان مساء اليوم، أن السفير أمجد العضايلة، بحث اليوم الاثنين، مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعزيز التعاون بين الأردن ومؤسسة الأزهر الشريف، خصوصاً في المجال التعليمي والثقافي.

وأكد العضايلة، خلال اللقاء الذي تناول الفرص الأكاديمية التي يوفرها الأزهر الشريف عبر جامعة الأزهر والمؤسسات التعليمية التابعة له، الحرص على تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية، والاستفادة من الفرص التي توفرها المؤسسات الأزهرية للطلبة الوافدين الراغبين في دراسة مختلف التخصصات الأكاديمية في جامعة ومعاهد الأزهر.

ورحب العضايلة بموافقة شيخ الأزهر على تخصيص عدد من المنح الدراسية للطلبة الأردنيين الراغبين في الدارسة في جامعة الأزهر، التي تتميز إلى جانب تخصصات علوم الدين بالتقدّم في التخصصات العلمية المختلفة، من طب وصيدلة وهندسة وعلوم متعددة، مشددا العضايلة على الدور التنويري والتوعوي المتميز الذي يُعرف به الأزهر في مختلف العلوم.

شيخ الأزهر يؤكد التعاون مع الأردن

من جهته أكد الإمام الطيب في مستهل اللقاء حرص الأزهر الشريف على تدعيم علاقات التعاون مع المملكة ومختلف المؤسسات الدينية والتعليمية الأردنية، مشيداً بما تحقق في عهد الملك عبدالله الثاني من تطورٍ وازدهار تميّزت به المملكة في مختلف المجالات.

وتم التأكيد على أهمية الاستثمار في التعليم وتطوير هذا القطاع الحيوي في بناء جيل عربي يتمتع بقدرات ومهارات تعليمية تواكب متطلبات العصر وتحصّن وعي وثقافة الأجيال للتعامل مع مختلف التحديات.

الرئيس السيسي يستقبل ملك الأردن

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل الخميس الماضي، الملك عبدالله الثاني العاهل الأردني بمطار القاهرة وعقد جلسة مباحثات ثنائية معه، وذلك حسب السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.