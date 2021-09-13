الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أمن الغربية» يكثف جهوده لكشف غموض اختفاء طالبة بالمحلة

طالبة بالمحلة
طالبة بالمحلة

تكثف مباحث مركز المحلة جهودها لكشف غموض اختفاء الطفلة "مريم .ج" ١٢ سنة من قرية محلة أبو على في ظروف غامضة خلال 5 أيام الماضية.

وكان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود من والد طفلة تدعى مريم جابر " 12 سنة طالبة بالصف الثاني الإعدادي يفيد باختفاءها يوم الأربعاء الماضي حال عودتها إلى منزل جدتها من إحدي الحصص الدراسية بسنتر للدروس الخصوصية وانقطاع التواصل بها طوال الأيام الأخيرة في ظل تلقي اتصالات من مجهولين للتفاوض معهم.

تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يقوده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وعدد من ضباط مفتشي البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة وإعادة الطفلة سالمة إلى أحضان أسرتها.

كما يواصل الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة من جهوده لتحديد موقع اختفاء الطفلة والتأكد من صحة التفاوض من جهة مجهولين مع أسرة الطفلة كنا يتم تفريغ كاميرات مراقبه بموقع اختفائها بشوارع قرية محلة ابوعلي بدائرة المركز وسرعة إعادتها لأحضان أسرتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

مباحث المحلة تكثف جهودها لكشف غموض اختفاء طالبة بالصف الثالث الاعدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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