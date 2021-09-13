الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على واقعة هدم كنيسة الملاك بالجزيرة بسبب الرشوة

الكاتدرائية
الكاتدرائية

روت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الاثنين، وخلال مراسم وطقوس القداس الإلهي قصة هدم كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالجزيرة وذلك خلال ما يُعرف بـ"زلزلة عظيمة بالقاهرة وأكثر البلاد المصرية".

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم حدثت زلزلة عظيمة بمدينة القاهرة وأكثر البلاد المصرية فى الساعة الثالثة من النهار وأتلفت أماكن كثيرة . وفيه هدمت كنيسة بالجزيرة التى بمصر التي على اسم الملاك ميخائيل . وقيل أن بعض الأشرار كانوا قد طلبوا من المؤمنين رشوة فلم يعطوهم شيئا ، فلما كان مساء ذلك اليوم قاموا وهدموها . وذلك فى السنة التاسعة من بطريركية القديس مقاريوس سنة 828 للشهداء الأبرار.

واحتفت الكنيسة ايضا بذكرى نياحة القديسة ثيؤدرة التائبة، وذكرى انعقاد مجمع البابا ديوناسيوس لدحض بدعة موت النفس، واكتفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في احتفالاتها اليوم بالقداس الالهي الذي يقرأ خلاله وعلى مدار اليوم عدة قراءات كنسية مثل:

العشية: مزامير 110 : 4,5,7 + متى 16 : 13 - 19

باكر: مزامير 73 : 23 – 24 + مزامير 73 : 28 + مزامير 9 : 14+ يوحنا 15 : 17 - 25

قراءات القداس

البولس: 2 كورنثوس 4 : 5 - 5 : 11

الكاثوليكون: 1 بطرس 2 : 18 - 3 : 7

الإبركسيس: اعمال 20 : 17 - 38

السنكسار: مجمع البابا  ديوناسيوس لدحض بدعة موت النفس+ نياحة القديسة ثيؤدرة التائبة + زلزلة عظيمة بالقاهرة وأكثر البلاد المصرية

الانجيل: مزامير 107 : 32,41,42 + يوحنا 10 : 1 - 16

كتاب التاريخ الكنسي المعروف بـ السنكسار كتاب السنكسار الكنسي كتاب السنكسار السنكسار الدستور السنكسار اليوم

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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