الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان: انطلاق الموجة الـ18 من حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة

حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، انطلاق الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهرسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات. 

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حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بأسوان

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف. 

وأوضح اللواء أشرف عطية، أن أجهزة المحافظة قد أتمت أستعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان. 

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حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بأسوان

وأشار إلى المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية مع كافة الوحدات المحلية للوقوف على تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بالمراكز والمدن. 

من جانبه، أكد السكرتير العام للمحافظة، أنه تم اليوم البدء في حملات الإزالة للتعديات على أراضي مباني أملاك الدولة بنطاق مدن وقرى مركز إدفو، حيث تم إزالة ٨ حالات بقرية القنان بمساحة ٢١٣٢ م٢، كما تم أزالة ١٢ حالة بمدينة البصيلية بمساحة ٦٦١٨.

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حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بأسوان

 وأشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم عقد اجتماع تحضيري تم خلاله الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ18 ، كما تم إعداد جدول زمني يغطي كافة مراكز ومدن المحافظة. 

وكشف حازم عزت أن الموجة الحالية من حملات الإزالة  يتم تنفيذها على 3 مراحلة متتالية، حيث تبدأ  المرحلة الأولى اليوم الإثنين 13 سبتمبر الجاري وتنتهى 3 أكتوبر المقبل، مضيفًا بعدها تبدأ المرحلة الثانية خلال الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر، بينما تليها المرحلة الثالثة  في الفترة من 6 إلى 26 نوفمير المقبل.

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حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بأسوان
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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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