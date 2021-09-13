الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلمانى يطالب باستغلال أراضى الدولة الفضاء فى إقامة مشروعات تنموية

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر

طالب النائب عادل عامر، عضو مجلس النواب، باستغلال الأراضي الفضاء أملاك الدولة غير المستغلة بحيث تطرح للمستثمرين مقابل عقد شراكة مع الحكومة تقدم الدولة الأرض مقابل إقامة المشروعات الاستثمارية وتشغيلها بالمحافظات المختلفة، مما سيشكل إحدي أدوات جذب للاستثمار وسيوفر آلاف فرص العمل بكل مناطق الجمهورية، كما سيحدث طفرة اقتصادية كبرى.

وقال عامر في تصريحات لـ" الدستور": هناك الكثير من أراضي الدولة غير المستغلة ولا تقدم نفعًا لأبناء محيطها فلماذا لا يتم استغلالها بشكل يحقق تنمية صناعية واقتصادية بالمناطق المختلفة،بحيث تقام مشاريع تخدم الحرف المميزة بكل قرية وتنميها وتدر عائدا على أبناء هذه القرى بحيث تكون المجتمعات متكاملة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا لمشاركة الدولة للمستثمرين بتقديم الأراضي مقابل إقامة مشروعات عليها.

وسبق ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حصته من إجمالي الاستثمارات، من خلال تشجيع الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، وكذا مواصلة العمل على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات الخاصة، أخذاً في الاعتبار الدور التنموي المهم للقطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي.
كما أكد الرئيس حرص الدولة على تسهيل وتذليل جميع العقبات التى تعترض المشروعات التنموية، وإتاحة فرص للمستثمرين، مرحبًا بأى عروض من جانب المستثمرين.وقال الرئيس السيسى: إن الدولة لها مسار مختلف عما قبل؛ حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقة والاستفادة من موقعها الجغرافى، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد على إنجاز المشروعات بدقة وبأقل تكلفة .

وأوضح الرئيس السيسى أن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذى ينهى أى مشروع فى مدى زمنى محدد له مع تقليل التكلفة، وهو عكس ما كانت تقوم به الدولة فى السابق، وعلى مدى سنين طويلة؛ حيث كانت الدولة تطلب دخول المستثمرين لتطوير المشروعات.

السيسي الحكومة عبد الفتاح السيسي استثمارات أراضي الدولة أملاك الدولة المشروعات التنموية النائب عادل عامر

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حوار بلا أسرار

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