الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سور الأزبكية يواصل عروضه التخفيضية للكتب

سور الأزبكية
سور الأزبكية

لاتزال عروض سور الأزبكية المخفضة على الكتب متواصلة رغم انتهاء الدورة الرابعة للمهرجان السنوي له يوم الجمعة الماضية إلا أن بائعي مكتبات السور رفعوا لافتة "أي كتاب بجنيه" لمدة ٤٨ ساعة فقط لإتاحة الفرصة لمن لم يتمكنوا من حضور المعرض من الحصول على الكتب بشكل مخفض خاصة للطلاب مع دخول العام الدراسي الجديد.

وتنوعت الكتب المعروضة ضمن التخفيضات وخاصة عروض الجنية والثلاث جنيهات للكتاب من روايات ودواوين شعر وكتيبات وغيرها من قصص الأنبياء وقصص الأطفال كما اشتملت المجموعة المعروضة على كتب ومحاضرات في مجالات علمية مختلفة.

وشهدت منطقة مكتبات سور الأزبكية إقبالاً ملحوظا من قبل القراء ومحبي إقتناء الكتب من الشباب والرجال والفتيات وحتى المسنين والبعض كان يطلب الكتب بأسعار المعرض ورغم انتهاء المعرض وأيضاً العروض الا أن المكتبات كانت تمنح الطالب ما يريد بهذا الصدد.

وكان مهرجان سور الأزبكية للكتب المخفضة قد انطلقت دورته الرابعة في الـ20 من شهر أغسطس الماضي وتستمر حتى التاسع من شهر سبتمبر الجاري لمدة 20 يوماً متواصلة شهد خلالها إقبالا كبيرا من قبل الجمهور كان من بينهم الوافدين الأجانب للدراسة في مصر.

وعاد المهرجان بعد غياب عام كامل وتأجيل ثمانية أشهر إضافية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد العام الماضي، حيث ألغيت فعالياته وعاد في هذا العام بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وكان من ضمن هذه الإجراءات وضع المحلات زجاجات من المحاليل الكحولية في الممرات لتعقيم أيدى الزوار، كما علقت لوحات إرشادية تحث على عدم التكدس وارتداء الكمامات الطبية.

ونوه بائعي سور الأزبكية على أنهم لا يبيعون كتب تعليم السحر نظرا لحرمتها وناشد أولياء الأمور ببيان حرمة وخطوة هذه الكتب لأولادهم والحفاظ عليهم حيث تلقى الكثير من بائعي الكتب بسور الأزبكية العديد من الطلبات  على هذه الكتب والشريحة الأكبر من الشباب مؤكدين عدم تواجدها في السور وعدم التعامل في هذا النوع من الكتب.

سور الأزبكية كتاب جنيه العام الدراسى الجديد روايات ودواوين شعر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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