«المنفي والدبيبة» يبحثان ملفي الانتخابات والمصالحة الوطنية الشاملة بليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي، اليوم، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ملقي الانتخابات والمصالحة الوطنية.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إن الاجتماع ركز على آخر المستجدات السياسية، وعدد من القضايا على الساحة المحلية. وتناول العديد من الملفات المهمة، في مقدمتها، الانتخابات المقبلة، واستعرض ملف المصالحة الوطنية، وبحث سبل استمرار الخطوات الكفيلة بإنجاحها.

ووفقا البيان فإن الاجتماع تناول نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها الدبيبة والمجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية لعدد من الدول. فضلا عن ملف العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع، على أهمية التواصل، وتوطيد العلاقات مع هذه الدول في إطار الاحترام المتبادل، بما يعزز روابط التعاون المشترك معها.

يأتي ذلك الاجتماع غداة مطالبة كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا، في بيان مشترك الأحد، بضرورة احترام جميع الأطراف الليبية نتيجة الانتخابات المقبلة وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وأكد البيان الأوروبي الامريكي المشترك أن مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح حقق خطوة نحو هدف الوصول للانتخابات بإعلانه قانون الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن صدور قانون الانتخابات الرئاسية من البرلمان، وتقدم استعدادات مفوضية الانتخابات، خطوة مهمة نحو موعد الاستحقاق الوطني في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف البيان: "ننضم إلى المبعوث الأممي إلى ليبيا، يان كوبيتش، في الحث على انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في 24 ديسمبر"، محذرا من يعرقلون الانتقال السياسي بما فيه الانتخابات بعقوبات مجلس الأمن الدولي، مشيدة في الوقت ذاته برغبة الأطراف الليبية في طي صفحة خلافات الماضي وتوحيد المؤسسات.

وشدد البيان المشترك على ضرورة أن تتحد كل الأطراف الفاعلة لإنجاح العملية الانتخابية المقبلة، لافتا إلى أن القوانين التي تحكم الانتخابات فات موعدها، ويجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه مع مراعاة مخاوف الليبيين".