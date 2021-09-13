ارتفاع الأسر المستفيدة من الدعم والأمم المتحدة تستعين بعلاج الإدمان.. أبرز أنشطة التضامن في 24 ساعة

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الإثنين، عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:

التضامن: ارتفاع الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» إلى 3.9 مليون أسرة

أكد الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير برنامج فرصة، أن عدد مستفيدى الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ارتفع إلى 15 مليون شخص، بما يضم حوالي 3.9 مليون اسرة.

أضاف الشبراوي، خلال اللقاء التشاركي بين برنامج فرصة والقطاع الخاص، أن 88% من المستفيدين من الدعم النقدي من السيدات، و70% من المستفيدين فى صعيد مصر، موضحا أن 13 مليونا تم رفضهم من برنامج الدعم وفى سن العمل وغير راغبة فى العمل.

واستقبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق وفدًا من منظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، لنقل التجربة المصرية ممثلة فى الصندوق في علاج وتأهيل مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات إلى دولة العراق.

«التضامن الاجتماعي»: توفير 4500 فرصة عمل لمستفيدي برنامج «فرصة»

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي وبرنامج فرصة، أن البرنامج يوفر منظومة متكاملة لدعم الأفراد والأسر محدودي الدخل لدمج أكبر عدد في أنشطة اقتصادية وإنتاجية ناجحة تنتهي بتخرجهم، وتعتمد على الابتكار والشراكات المستدامة مع المنظمات الأهلية والقطاع الخاص والتجارب العالمية الرائدة

«التضامن»: مَن يتعرض لمرض أو عجز يحق له الحصول على الدعم

وقال د. ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن وزارة التضامن تقدم دعمًا نقديًا مشروطًا للمواطنين وفقا لشروط الاستحقاق وأهمها احتساب درجة الفقر للأسر الأولى بالرعاية: "كل فقير يستحق الدعم، وليس كل مريض يستحق الدعم"، موضحًا أن من يتعرض لمرض أو عجز من حقه الحصول على الدعم اذا توافرت فيه شروط ذلك.