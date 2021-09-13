الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الباز: الرئيس السيسى لا يتعامل بالسياسة مع الإخوان

الباز
الباز

أكد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتعامل بالسياسة مع جماعة الإخوان الإرهابية كما فعل الرؤساء السابقون.

وقال الباز، في ندوة عقدت بالمسرح المفتوح على هامش فعاليات المؤتمر الرابع للكتاب بمحافظة بورسعيد ضمن برنامج بورسعيد عاصمة الثقافة، إن الرئيس السيسي ترك الحكم للشعب المصري الذي رفض التصالح مع هذه الجماعة الإرهابية.

وأضاف أن تاريخ جماعة الإخوان الأسود يجب أن يظل يُطرح ويُعلم للمواطنين حتى يعلمون خطورة هذه الجماعة ويحذرون منها ومن محاولاتها الدائمة لاحتلال مصر.

واقترح الباز، أن يتم تدريس موسوعة “المضللون” في المدارس والجامعات والأندية ومراكز الشباب، حتى يتعلم الأجيال الحالية والقادمة خطورة هذه الجماعة على الوطن.

وأشاد بمعرض الكتاب الدولي ببورسعيد، واصفًا المعرض بأنه علامة ثقافية بارزة بالمجتمع.

وشهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، ندوة ثقافية توعوية بحضور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، ضمن فعاليات «بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١»، بالمسرح الملحق بمعرض الكتاب الذي تقام فعالياته في محافظة بورسعيد حتى 17 من سبتمبر، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، وعدد كبير من الشباب والقيادات الشعبية والتنفيذية، وأدار الندوة المخرج محمد الدسوقي.

الإعلامي محمد الباز بورسعيد مؤتمر ندوة معرض

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