ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين بسوهاج بزعم تسفيرهم للخارج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع إدارة الأمن العام، بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل استولى على مبالغ مالية من 2 من الشباب بزعم تسفيرهما للعمل في الخارج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغًا من كل من "ا. م" 34 عامًا، حاصل على دبلوم فني تجاري، و"م. ع. ا" 41 عامًا، يفيد باستيلاء أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء على أموالهما بزعم تسفيرهما للعمل في إحدى الدول العربية.

بتكثيف التحريات حول الواقعة، تبين ممارسة المدعو "ا. م. ج" 49 عامًا، عاطل، مقيم بدائرة المحافظة، نشاطًا إجراميًّا في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم بزعم مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم.

كما دلت التحريات على استيلاء المتهم المذكور على مبلغ مالي من الشاكين بزعم تسفيرهما وتوفير فرص عمل لهما في إحدى الدول العربية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كانت ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص بسوهاج، لاستيلائه على الأموال من بعض المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية مقابل تسفيره لإحدى الدول للعمل بها.

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط احتيالي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعمًا توفير فرص عمل لهم.

وأضافت التحريات أن المتهم تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكي بزعم تسفيره لإحدى الدول وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالي المستولى عليه، ووجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على أموالهم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.