قرار بغلق الجمعيات ودور المناسبات لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية فى السويس

قرر محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، اليوم الإثنين، غلق الجمعيات الأهلية، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد المحافظ على رمضان أبو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بغلق الجمعيات ودور المناسبات لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي ظهر اليوم بديوان عام محافظة السويس بحضور نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان واللواء عبد الرحمن هريدي نائب مدير أمن السويس والنائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب والنائبة عفاف زهران.

وتضم السويس عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية والقبلية التي يحرص الوافدين من المحافظات المختلفة على التجمع بها بشكل يومي، وإقامة مراسم العزاءات وجلسات الصلح العرفية، والمناسبات الخاصة.

وتعد منطقة أول السور بحي الأربعين ومنطقة حوض الروض بحي الأربعين أيضا هما أكثر منطقتين بالمحافظة تحتويان على جمعيات الوافدين من محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والقليوبية والمنوفية والشرقية.

وتلعب تلك الجمعيات دورا محوريا بجميع المعارك الانتخابية بداية من مجلس النواب وصولا لمراكز الشباب مروراً بانتخابات المجالس المحلية حتى عام ٢٠١١.

وقال محمد محمود، أحد سكان منطقة أول السور، أن قرار غلق الجمعيات الأهلية قرارا صائبا، فهي بخلاف عدم التزامها بالاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق، يتحايل بعضها على قرار منع الشيشة بشكل فج.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تراوحت بين التأييد والاستنكار لقرار غلق الجمعيات الأهلية.

أشهر الجمعيات الأهلية في محافظة السويس

وتعد أشهر جمعيات السويس، جمعيات قرى محافظة سوهاج: المحاسنة، البراهمة، جهينة، طهطا، العوامر قبلي، العوامر بحري، القرعان، وقرى محافظة قنا: ابنود، دشنا، قوص، قفط، القلعة، وقرى محافظة أسيوط مثل جمعية موشا وقرى محافظة الشرقية: شلشلمون، الولجة، بالإضافة إلى جمعيات أبناء القليوبية وأبناء المنوفية .