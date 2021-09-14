الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار بغلق الجمعيات ودور المناسبات لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية فى السويس

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي

قرر محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، اليوم الإثنين، غلق الجمعيات الأهلية، لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

 

 وشدد المحافظ على رمضان أبو الحسن رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بغلق الجمعيات ودور المناسبات لعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا.

 

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي ظهر اليوم بديوان عام محافظة السويس بحضور نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان واللواء عبد الرحمن هريدي نائب مدير أمن السويس والنائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب والنائبة عفاف زهران.

 

وتضم السويس عددا كبيرا من الجمعيات الأهلية والقبلية التي يحرص الوافدين من المحافظات المختلفة على التجمع بها بشكل يومي، وإقامة مراسم العزاءات وجلسات الصلح العرفية، والمناسبات الخاصة.

 

وتعد منطقة أول السور بحي الأربعين ومنطقة حوض الروض بحي الأربعين أيضا هما أكثر منطقتين بالمحافظة تحتويان على جمعيات الوافدين من محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والقليوبية والمنوفية والشرقية.

 

 وتلعب تلك الجمعيات دورا محوريا بجميع المعارك الانتخابية بداية من مجلس النواب وصولا لمراكز الشباب مروراً بانتخابات المجالس المحلية حتى عام ٢٠١١.

 

وقال محمد محمود، أحد سكان منطقة أول السور، أن قرار غلق الجمعيات الأهلية قرارا صائبا، فهي بخلاف عدم التزامها بالاجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق، يتحايل بعضها على قرار منع الشيشة بشكل فج.

 

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات تراوحت بين التأييد والاستنكار لقرار غلق الجمعيات الأهلية.

 

أشهر الجمعيات الأهلية في محافظة السويس 

 

وتعد أشهر جمعيات السويس، جمعيات قرى محافظة سوهاج: المحاسنة، البراهمة، جهينة، طهطا، العوامر قبلي، العوامر بحري، القرعان، وقرى محافظة قنا: ابنود، دشنا، قوص، قفط، القلعة، وقرى محافظة أسيوط مثل جمعية موشا وقرى محافظة الشرقية: شلشلمون، الولجة، بالإضافة إلى جمعيات أبناء القليوبية وأبناء المنوفية .

المجلس التنفيذي اجتماع محافظ السويس غلق الجمعيات الأهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

الصحة: 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

زيارة الرئيس للرويسات.. السيسى يوجه بإعطاء «العيدية» للأطفال الصغار

مستشار الرئيس يكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة

«عاوز أتكلم معاكم شوية».. السيسى يتبادل الحديث مع المواطنين بالرويسات (فيديو)

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى