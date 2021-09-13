مستفيدو «حياة كريمة» بالمنيا: تجديد كامل فى البنية التحتية.. وتوفير أماكن ترفيهية للأهالى

تسعى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير البنية التحتية وتغيير الصورة العامة لمستوى الخدمات الطبية والحكومية فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا.

وتستهدف المبادرة خلال عملها فى محافظة المنيا ٥٠ قرية، يعانى أهلها من غياب الخدمات والوحدات الصحية والمستشفيات والمدارس، ومشكلات عديدة فى البنية الأساسية مثل الطرق. وبعد مجهودات «حياة كريمة»، بدأ الأهالى يجنون ثمار المشروعات التى تعمل عليها المبادرة، حيث عبروا، خلال حديثهم لـ«الدستور»، عن شكرهم للمبادرة التى مدت يد التطوير لقراهم وغيرت حياتهم للأفضل.

هانى رفاعى: مركز الشباب تحول إلى مكان صالح للتنزه

قال هانى رفاعى، من مركز مغاغة، إن ما تقدمه المباردة الرئاسية للقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا كان بمثابة حلم لكل الأهالى، موضحًا أن القرية كانت تعانى من الافتقار للمرافق العامة والخدمية، ما كان يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان.

وأضاف: «المبادرة الرئاسية ما زالت تعمل على البنية التحتية، ولم تنته منها بعد، فى ظل تهالك شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، والكهرباء، علاوة على الطرق غير الممهدة»، لافتًا إلى أن العمال يواصلون الليل بالنهار من أجل إتمام المشروعات فى أسرع وقت ممكن.

وذكر أن المبادرة الرئاسية منذ وصولها عاينت مركز الشباب الموجود بالقرية، لرصد المشكلات التى يعانى منها، والتى تمثلت فى عدم وجود ملاعب ممهدة لممارسة الرياضة، وتلف أعمدة الإنارة، وعدم وجود أجهزة رياضية.

وأضاف أن عمليات التطوير دفعته إلى الذهاب لمركز الشباب بشكل مكثف، لأن المبادرة جعلته مكانًا راقيًا صالحًا للتنزه، موجهًا الشكر للقائمين على المبادرة الرئاسية.

هبة المغربى: الوحدة الصحية تضاهى أحدث مستشفى

أكدت هبة المغربى، من إحدى قرى مركز ديرمواس، أن مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجحت فى تطوير الوحدة الصحية بالقرية وتوفير جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، فضلًا عن إمدادها بالمستلزمات لمواجهة الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا.

وقالت: «كانت المبانى متهالكة، والوحدة لم تكن قادرة على تقديم الخدمة الطبية المناسبة لأهالى القرية، وتمكنت المبادرة الرئاسية، خلال شهرين، من تغيير الأوضاع للأفضل، وأصبحت الوحدة تضاهى المستشفيات الخاصة، فرممت المبنى ووفرت الأجهزة وكميات كبيرة من الكمامات والقفازات والبذلات الواقية والكحول».

وأضافت أن الوحدة الآن تضم ٥ تخصصات، هى: «الباطنة والأطفال والعظام والنساء والتوليد والرمد»، وتجرى إضافة تخصصات جديدة والتأكد من أن الوحدة قادرة على تقديم الخدمات الطبية طوال ٤ ساعات.

وحيد محمود: الطرق صارت آمنة واختفت الحوادث

وحيد محمود أبوكفافى، من سكان مركز العدوة، قال إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» نجحت فى تطوير الطرق الرئيسية والشوارع بقريته فى فترة وجيزة، وركبت أعمدة الإضاءة فى كل مكان، ما قلل من حوادث المرور والسرقات.

وأضاف «أبوكفافى»: «القرية أصبحت مكانًا آمنًا، بعد أن كان كل من يزورنا يشعر بالقلق، لأنه سيسلك الطرق المؤدية للقرية»، مؤكدًا أن القرية أصبحت متطورة وتشبه المدن الكبيرة وتضم جميع الخدمات.

وتابع: «حرصت المبادرة- أيضًا- على تطوير الشوارع الجانبية، بما يسمح بدخول سيارات الإسعاف والإطفاء، عبر إزالة الإشغالات»، لافتًا إلى أن إصلاح الطرق كان المشكلة الرئيسية التى طلب أهل القرية من الفريق الميدانى للمبادرة حلها.

وأشار إلى أن المبادرة حرصت على تطوير مركز الشباب، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والقائمين على المبادرة، لجهودهم الكبيرة.