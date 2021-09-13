الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفكار رائعة لتغيير ديكور منزلك عن طريق الجدران (صور)

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمتلك جدران المنزل مساحات عديدة فارغة، ويمكن لبعض الإضافات أن تجعل المنزل يبدو رائعًا، وإذا كنت مستعدًا لتحويل تلك الجدران العارية إلي أكثر جمالاً نعرض لك بعض الحيل التي يمكنها تحسين جدرانك وإبراز ديكور جذاب للمنزل.

علق بعض اللوحات

ستجذب اللوحة أو الصورة الكبيرة الانتباه لدى الزوار، لذا جرّب توزع صورة بالأبيض والأسود في مساحة بسيطة أو أضف لونًا بقطعة تجريدية.

قم بعرض مجموعة من الأعمال الفنية أو الصور الفوتوغرافية، واختر إطارات بسيطة ومتماسكة أو أحضر مجموعة من الأشكال المزخرفة لخلط الأشياء! نصيحة للمحترفين: قم بتمديد جدار المعرض إلى السقف لخلق الوهم بمساحة أكبر.

طلاء الجدران

إضافة إلى عرض الأشياء على الجدران، فكر في تزيين الجدران نفسها جرب لون طلاء ساطع وجريء لإنشاء جدار مميز ، أو قم بإضفاء نقش باستخدام ورق الحائط أو  تقنيات الطلاء الزخرفية الأخرى

وضع القماش علي الحائط 
يمكن أن يضيف النسيج أو التعليق على الحائط لمسة رائعة بالإضافة إلى إحساس بالنعومة على مساحة محايدة، وضع في اعتبارك تأطير الأوشحة القديمة أو المنسوجات الجميلة الأخرى.

وضع المرايات 

تعكس المرايا الضوء، ما يساعد على الشعور بمساحة صغيرة أكبر وأكثر إشراقًا جرب تعليق مرآة كبيرة الحجم أو اعرض عدة قطع صغيرة على طراز الصالون.

رسم جدارية

زخرفة الجدران ستحدث تأثيرًا كبيرًا في ديكور المنزل لذلك فكر في رسم جدارية.

تركيب الأرفف

اذا نفذت مساحة الأرضية المخصصة لأرفف الكتب قم بتثبيت أرفف عائمة وأعرض أغلفة صلبة ومنحوتات صغيرة علي الحائط.

عرض الشمعدانات النحتية

تضيف الشمعدانات مصدرًا إضافيًا للضوء دون أن تشغل مساحة على الأرض أو طاولة جانبية، اختر تصميمًا لافتًا للنظر يتضاعف كنحت على الحائط لإضفاء الضوء والأناقة.

ضع النباتات الخضراء 

لا يجب أن توضع النباتات على حافة النافذة فقط، جرب نعليق النباتات على الحائط لإضافة القليل من المساحات الخضراء إلى مساحتك والطبيعة إلى جدرانك.

قم بتعليق تقويم جداري كبير الحجم

يعمل التقويم الكبير بشكل جيد بشكل خاص على حائط المكتب أو المطبخ، لإنشاء مظهر عصري وإضافة لون منبثق.

ديكور المنزل اجميل المنزل طلاء الجدران رسم جدارية وضع المرايات علي الحائط

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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