«استهلاكية الجيزة»: مليون و400 ألف جنيه أعلى مستهدف لمبيعات الشركة

قال الحسيني عدارؤس، مدير فرع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين إن هناك مخططًا لكل فرع من فروع الشركة؛ لتحقيق مستهدف مبيعات شهريًا، لافتًا إلى أن إجمالى مبيعات فرع الجيزة شهريًا مليون و400 ألف جنيه بما يوازي مستهدف ربح من 80 - 90%.

أضاف مدير فرع شركة الأهرام، لـ"الدستور"، أن إجمالى مبيعات أقسام البقالة التموينية واللحوم الطازجة والمجمدة والمفرومة والمكعبات وقسم المنظفات والأقسام الاخرى تصل لـ90% وهى نسبة عالية من المبيعات.

وتابع "الفرع يقوم بصرف سلع تموينية لنحو 3 آلاف بطاقة تموينية يحصل أصحابها على السلع التموينية التي تصل لنحو 28 سلعة وفارق نقاط الخبز يختار المواطن ما يناسبه من السلع حسب قيمة ونصيب الفرد من السلع التموينية التي تصل بمتوسط 50 جنيهًا وحتى الفرد الرابع تصل إلى نحو 200 جنيه وأكثر من الفرد الرابع 25 جنيهًا وفارق نقاط الخبز يختار المواطن حسب قيمة ما وفره من نقاط الخبز، بحيث يحصل على قيمة الرصيف الواحد الذي لم يتم صرفه بقيمة 10 قروش بدلاً من 5 قروش.