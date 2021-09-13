البرتغال تسجل 458 إصابة جديدة و5 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرتغال، الإثنين، تسجيل 458 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و6 آلاف و42 مُصابًا على مستوى البلاد.

وذكرت المديرية العامة للصحة البرتغالية - في بيان لها، أوردته صحيفة "ذا بورتوجال نيوز"، في نسختها باللغة الإنجليزية: أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 17 ألفًا و866 حالة وفاة عقب تسجيل 5 وفيات جديدة على مدار أمس.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تخضع للرعاية الصحية في المستشفيات بلغ الآن 586 حالة على مستوى البرتغال.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.