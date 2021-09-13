الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، انطلاق الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، الاثنين وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور التعديات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حقوقها ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة  والبناء المخالف.

أوضح محافظ قنا أن الموجة 18 نجحت فى يومها الأول فى إزالة 16 حالة تعدى منها 14 حالة تعدى بالمبانى على مساحة  ٢٣٥٢ متر وحالة تعد بالزراعة على مساحة ٦ أفدنة بمركز نقادة، وحالة تعدى بالمبانى على مساحة ١٠٥٠ متر بمركز أبوتشت، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بهدف متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتذليل أي معوقات تظهر أمام حملات تنفيذ الإزالات.

أضاف الداودي أن الموجة 18 تستهدف إزالة 279 حالة تعد على مستوي محافظة قنا بالمبانى على مساحة ٦٤ الف و ٤٥٥ م و٧٨ حالة تعدى بالزراعة على مساحة ٢٥٩ فدان و ٦ قراريط وذلك على ثلاث مراحل متتالية؛  المرحلة الأولى من ١٣ سبتمبر الجارى إلى ٣ أكتوبر المقبل، والمرحلة الثانية من ١١ إلى ٢٩ أكتوبر المقبل، والمرحلة الثالثة من ٦ إلى ٢٦ نوفمبر المقبل. 

وشدد محافظ قنا على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة التعديات التى يتم إزالتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تضمن عدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها كما وجه باستمرار رصد التعديات الجديدة وإزالتها فى بشكل فورى للحفاظ على أراضى الدولة، حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية الإستفادة بتلك الأراضى في إقامة مشاريع مستقبلية سواء كانت زراعية أو خدمية، مناشدًا المواطنين بعدم استغلال أراضى الدولة والبناء عليها أو زراعتها دون وجه حق.

قنا الزراعة جمال طلاق المرحلة الثالثة قامة مستوى عمل خلال الاول

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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