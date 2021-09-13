غدًا.. محاكمة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع بمنطقة قصر النيل

تنظر الدائرة العاشرة جنوب برئاسة المستشار مدبولي كساب، غدا الثلاثاء، جلسة محاكمة ربة منزل عرضت طفلتها للبيع في قصر النيل.

كشف أمر الإحالة قيام المتهمة سارة . ع بأن تعاملت في المجني عليها الطفلة مجهولة الاسم حال كونها من أصول المجني عليها بعرضها للبيع مستغلة حداثة سنها بقصد استغلالها في تحقيق ربح مادي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عمر محمد محمد أحمد سلامة وتامر محمد كامل رياض وهيثم محمود عبد الرحيم عبد المنعم الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة عرضت حياة المجني عليها الطفلة مجهولة الاسم للخطر بارتكابها الجريمة محل الاتهام السابق بتخليها عنها وحرمانها دون مسوغ قانوني من رؤية والديها.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة أنشأت واستخدمت حسابا خاصا على تطبيق واتس آب وفيس بوك وماسنجر المستخدمين على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.

ـ شهادة الشهود

الشاهد الأول خالد نبيل حسين عبد المجيد، 35 سنة - رائد شرطة – بالنشاط الداخلي بالإدارة العامة لحماية الآداب.

يشهد بورود معلومة إليه أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهمة بعرض كريمتها الرضيعة للبيع مقابل مبلغ من المال عبر حساب مسمى (jaklean malek) على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فراسلها عبر أحد مصادرة السرية على هاتفها الجوال من خلال تطبيق " واتس آب " و " فيس بوك ماسنجر " منتحلا صفة مشتري للطفلة واتفقا على مكانا للتقابل لإتمام عملية البيع مقابل مبلغ ثلاثون ألف جنيها وما أن وصل حتى ضبطها وبصحبتها طفلتها الرضيعة وبمواجهتها بما أسفرت عنه تحرياته أقرت بصحتها وأنها والدة الطفلة المضبوطة رفقتها وأضافت بأنها صاحبة الحساب المستخدم في الاتفاق علی بیع كريمتها وقدمت له هاتفها الجوال وأطلعته على محادثات عبر تطبيقي الواتس آب وفيس بوك ماسنجر تضمنت الإتفاق على بيع الطفلة قام بطباعتها .



الشاهد الثاني شريف محمد سعد الدين اليمني - 45 سنة عقيد شرطة - ورئيس قصم مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بإدارة الهجرة غير الشرعية.

يشهد بأن تحرياته السرية توصلت لصحة ما شهد به الأول وأضاف أن قصظ المتهمة من ارتكاب الواقعة بيع كريمتها الرضيعة مقابل مبلغ من المال .

ملاحظات النيابة العامة ثبت بتقرير الادارة المركزية للمعامل الطبية بمصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية المستخلصة الطفلة المضبوطة اشتركت في أحد شقيها مع البصمة الوراثية للمتهمة.

ثبت بالاطلاع على الصور الضوئية المطبوعة من هاتف المتهمة بواسطة الشاهد الأول وجود محادثات بين المتهمة وآخر تضمنت الاتفاق على بيع طفلة رضيعة على تطبيقي الفيس بوك ماسنجر والواتس آب.

ثبت بتقرير قسم المساعدات الفنية أن تطبيق الواتس آب المثبت على هاتف المتهمة مرتبط برقم المتهمة وأن الحساب المسمى ( Jaklean Malek ) يفتح تلقائيا على هاتف المتهمة .

ثبت بكتاب شركة أورنج أن رقم الهاتف الجوال مسجل باسم المتهمة.