«صحة الغربية» تعلن وصول أحدث جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى زفتى العام

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن وصول جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع جديد (١٦ مقطعا) ماركة سيمنز الألمانى المتميزة، لمستشفى زفتى العام تم توريده من الإدارة العامة للأشعة من الوزارة، وسيتم من خلاله فحص جميع أجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات وكذلك فحص الأوعية الدموية.

صحة الغربية

يأتي ذلك في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان و طارق رحمي محافظ الغربية واستجابة لمطالب المواطنين، لتوفير احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة.

صحة الغربية

وفى نفس السياق، قامت لجنة من الطب العلاجي ومكافحة العدوى برئاسة الدكتور إيهاب عيسى، للمرور على مستشفى زفتى العام، ومتابعة تركيب جهاز الأشعة ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة وسلامة تنكات الأكسجين وترشيد الاستهلاك وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.