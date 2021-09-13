الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة الغربية» تعلن وصول أحدث جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى زفتى العام

صحة الغربية
صحة الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، بقيادة الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن وصول جهاز أشعة مقطعية متعدد المقاطع جديد (١٦ مقطعا) ماركة سيمنز الألمانى المتميزة، لمستشفى زفتى العام  تم توريده من الإدارة العامة للأشعة من الوزارة، وسيتم من خلاله فحص جميع أجزاء الجسم بصبغات وبدون صبغات وكذلك فحص الأوعية الدموية.

FD910623-0A51-4EBE-B4AB-8C7C52B8505A
صحة الغربية

يأتي ذلك في إطار خطة دعم الوزارة بتطوير المستشفيات تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان و طارق رحمي محافظ الغربية واستجابة لمطالب المواطنين، لتوفير احتياجات المنظومة الصحية بالمحافظة.

C49C07B9-7D7C-4EB6-A81C-D48B807249B3
صحة الغربية

وفى نفس السياق، قامت لجنة من الطب العلاجي ومكافحة العدوى برئاسة الدكتور إيهاب عيسى، للمرور على مستشفى زفتى العام، ومتابعة تركيب جهاز الأشعة ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة وسلامة تنكات الأكسجين وترشيد الاستهلاك وتطبيق أساليب مكافحة العدوى والجودة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

22A61E1B-0350-4375-A3C5-605119EABBF4
صحة الغربية
وزارة الصحة مستشفيات وكيل وزارة الصحة مكافحة العدوى المستشفيات تطوير المستشفيات محافظ الغربية ترشيد الاستهلاك المنظومة الصحية مديريه الصحة بالغربيه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية جهاز اشعة مقطعية وصول جهاز مطالب المواطنين خدمة طبية للمرضى المنظومة الصحي واستجابة الاشعه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

اللحظات الأخيرة فى حياة «مهندس الدقهلية» قبل دفعه من أعلى الكوبرى

ملحمة إنسانية في «زاوية الناعورة».. الأهالي يجمعون 345 ألف جنيه لإنقاذ سائق توك توك

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالي.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسي مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى