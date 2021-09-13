إقبال كثيف من شباب مركز الشهداء على مبادرة «مهنتك مستقبلك»

شهدت قرية كفر عشما وجود وحدة التدريب المتنقلة والمجهزة بكافة الإمكانيات، والتي تتبع المبادرة الرئاسية حياة كريمة "مهنتك مستقبلك" بمشاركة مديرية القوى العاملة ومتابعة علي الزقم وكيل وزارة القوى العاملة.

ودربت المبادرة الفتيات والشباب على بعض الحرف التي تساعدهم على إقامة مشروعات توفر لهم دخلا ماديا ملائما، كالتفصيل منذ البداية حتى تنفيذ التصميمات التي يمكن بالفعل تسويقها والحصول على عائد منها، وكذلك التدريب على حرفتي السباكة وكهرباء التوصيلات.

وأكد فرحات عبده، مسؤول وحدة التدريب أن مدة التدريب على التفصيل تبلغ شهرا كاملا يتقن من خلاله الفتيات التفصيل من بدايته، وأعمال صيانة الماكينات، وتصميم الباترون، وصولا إلى تنفيذ الأشكال المختلفة للتصميمات.

وقالت سامية محمود، إحدى المتدربات إن القوى العاملة توفر لهم الأقمشة التى يتدربون، وأوضحت إسراء داوود إحدى المتدربات أنها بالفعل تمكنت من إتمام بعض التصميمات الخاصة بها وأنها يمكنها التسويق فعلا.

يأتي ذلك في إطار بذل الدولة الكثير من الجهود للحد من البطالة وتحفيز الشباب والفتيات على إقامة المشروعات الخاصة بهم والتي توفر لهم الدخل المناسب الذي يضمن لهم توفير حياة كريمة.