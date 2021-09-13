نقابة المهندسين تعزي في أحمد عاطف «مهندس الدقهلية»

تواصل المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، مع عاطف الشربيني والد المهندس أحمد عاطف الشربيني الذي قتل على يد صديقه في محافظة الدقهلية.

وقال حشيش، إنه بناء على تعليمات المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر تم تقديم واجب العزاء لوالد المهندس القتيل، مؤكدا أن النقابة لن تترك أسرته.

ولفت المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين، إلى أن الشئون القانونية في النقابة سوف تقوم بمتابعة القضية لمعرفة ملابساتها أملا أن تظهر الحقيقة في أسرع وقت ممكن.

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختفاء مهندس بالدقهلية والعثور على جثته وانتشالها من نهر النيل وضبط الجاني الذي تبين أنه صديق.

وقالت في بيان إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بغياب نجله (مدرس ومقيم ببندر طلخا) عن مسكنه عقب خروجه لقضاء بعض احتياجاته من مدينة المنصورة.

وبالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من شرطة النجدة بالعثور على جثة المذكور بنهر النيل بدائرة القسم بكامل ملابسه وعثر بطيات ملابسه على ميدالية مفاتيح وتعرف والده عليه وقرر أنها لنجله المُبلغ بغيابه.

وبتشكيل فريق بحث بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه (حاصل على بكالوريوس، مقيم ببندر طلخا) حيث تقابل مع المجنى عليه بناءً على موعد مُسبق بينهما لمطالبة المجنى عليه له بمبلغ مالى مستحق لديه.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بأنه بتاريخ الواقعة اصطحب المجنى عليه بسيارته لإعطائه جزءا من المبلغ المالى وأثناء سيرهما أعلى أحد الكبارى توقف بزعم حدوث عطل بالسيارة وترجل خارج السيارة، وأثناء توقفهما حدثت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها بدفع المجنى عليه من أعلى السور الحديدى للكوبرى فسقط بالمياه وغرق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.