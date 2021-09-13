الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل إحالة «باتريك جورج» لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ

محكمة
محكمة

أمرت اليوم الاثنين، جهات التحقيق بإحالة المتهم باتريك جورج زكي، إلى المحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قسم ثاني المنصورة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج، بموجب المادتين 80  و102 مكرر من قانون العقوبات، وتنظر المحكمة غدًا أولى الجلسات.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نشر الأخبار الكاذبة والشائعات يعتبرها القانون جريمة معاقب عليها، حيث حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على، "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت لمادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".

امن الدولة نصوص القانون تكدير السلم العام المبادرة المصرية نشر الشائعات بيانات كاذبة باتريك جورج

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

اللحظات الأخيرة فى حياة «مهندس الدقهلية» قبل دفعه من أعلى الكوبرى

ملحمة إنسانية في «زاوية الناعورة».. الأهالي يجمعون 345 ألف جنيه لإنقاذ سائق توك توك

السر فى «غدر الأصدقاء».. كشف غموض مقتل «مهندس طلخا»

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالي.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسي مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى