هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في شرم الشيخ، لبحث عدة ملفات، أبرزها استئناف عملية السلام.

وأكدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أهمية اجتماع الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، قائلة إن ذلك اللقاء يعد حدثًا مهمًا بالنسبة إلى بينيت.

وتابعت: "بينيت يحاول وضع نفسه كطرف إقليمي مهم بعد توليه رئاسة وزراء إسرائيل، كما يسعى لتعزيز قدراته السياسية"، مشيرةً إلى أن مصر تبذل جهودا ضخمة لتشجيع دول المنطقة على الاستثمار في غزة ورفع المعاناة الداخلية عن القطاع المحاصر.

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في شرم الشيخ

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والفريق أول آلي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، وشيمريت مائير، كبيرة المستشارين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.

صرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر كل جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.