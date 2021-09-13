استمرار حملة التطعيم ضد «كورونا» بجامعة سوهاج

واصل الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، أعمال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، لأعضاء هيئة تدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة والطلاب، بالتعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، ضمن خطة الدولة للحفاظ على صحة مواطنيها، وحرص الجامعة علي سلامة منتسبيها، يرافقه المحاسب اشرف القاضي أمين عام الجامعة، الدكتور مجدي القاضي رئيس حملة التطعيم والقائم بعمل عميد كلية الصيدلة، وصبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية.

وأوضح "عبد الخالق" أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مستمرة خلال مواعيدها الرسمية والمعلنة سلفاً، حتى الانتهاء من تطعيم جميع منسوبي الجامعة بنسبة ١٠٠%، لافتاً إلى أنه سيتم زيادة الجرعات طرديا مع زيادة الأعداد المتلقية للقاح، مشددا على جميع المتعاملين مع الجامعة بسرعة تلقي اللقاح قبل النصف الأول من اكتوبر المقبل، لانتظام سير العملية التعليمية منذ بداية العام الجامعي الجديد بشكل ميسر وآمن .

ومن جانبه قال الدكتور مجدي القاضي إن الجامعة وفرت أكثر من نوع من اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا" منها "سينوفارم، وسينوفاك، واسترازينيكا"، موضحاً ان اللقاح يتم تحت اشراف طبي كامل وبشكل آمن.

وأضاف صبري ابراهيم مدير عام رعاية الشباب المركزية أن عدد المتلقين للقاح اليوم بلغ أكثر من ٩٥ موظف، مشيراً الي ان تلقي اللقاح يتم بطريقة منظمة من خلال تقسيم العمل الى عدة لجان، تبدأ بعملية التسجيل إلكترونياً ببطاقة الرقم القومى، وتستكمل بقية الاجراءات المتعلقة بالحالة الصحية لمتلقي التطعيم، حتى تعبئة البيانات الخاصة بكرت المتابعة للجرعة الثانية.

وأشار أحمد عبد الحافظ المستشار الإعلامي للجامعة، الى أن التطعيم متواصل خلال ٦ أيام بالاسبوع ابتداء من يوم السبت الى يوم الخميس من الساعة ٩ صباحاً وحتى ٩ مساءً بعدد ٥ منافذ متفرقة، وهي مبنى الأنشطة الطلابية أعلى البنك الأهلي فرع الجامعة، كلية الصيدلة، الإدارة الطبية بمبنى ج، مدينة الطالبات، مركز تنمية الموارد البشرية بمبنى الأنشطة الطلابية.