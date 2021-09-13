الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ملحمة إنسانية في «زاوية الناعورة».. الأهالي يجمعون 345 ألف جنيه لإنقاذ سائق توك توك

محمود الجندي المريض
محمود الجندي المريض

ضرب أهالي قرية «زاوية الناعورة» التابعة لمركز الشهداء في محافظة المنوفية مثلاً للشهامة والرجولة بعدما ساعدوا  لقيامهم شاباً من أهالي القرية وجمعوا مبلغاً كبيراً في وقت قياسي لإنقاذ حياته لإجراء عملية لزراعة الكبد.

وقال سامح الورداني من أهالي القرية، إن الأهالي صنعوا ملحمة عظيمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة حيث تبرعوا بـ345 ألف جنيه تكلفة العملية لشاب يعمل سائق توك توك.

وأضاف «الورداني» أن الشاب المتبرع بجزء من كبده أجرى جراحة اليوم في معهد ناصر في محافظة القاهرة وجار عمل الجراحة لزراعة الكبد للمريض محمود الجندي.

وأشار إلى أن المريض كانت حالته الصحية متدهورة وهو متزوج ولديه 4 أبناء ويبلغ من العمر 33 عاماً وليس لديه أي مصدر دخل ويعمل على توك توك يمتلكه شخص آخر.

وأشار إلى أنه بمجرد الإعلان عن حالة المريض وأنه يحتاج لجراحة عاجلة تكاتف الأهالي فوراً لجمع المبلغ المطلوب حتى يتم إجراء الجراحة في أسرع وقت ممكن لإنقاذه.

ولفت إلى أنه لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها الأهالي بالقرية، إذ سبق وأن جمع الأهالي 360 ألف جنيه لمساعدة أحد أبناء القرية تم توقيفه في سلطنة عمان بعد قيام أحد العاملين معه بالنصب عليه.

وذكر أن مجموعة من شباب قرية «زاوية الناعورة» تعمل على مساعدة أهالي القرية من الأسر غير القادرة وتوفير المساعدات والمستلزمات الطبية لمرضى كورونا.

محافظة المنوفية العاملين مرضى مساعدات محمود الجندي مرضى كورونا أعمال الخير سائق توك الصحي المبلغ المطلوب جراحة عاجلة

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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