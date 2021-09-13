رحلة وذكريات.. كيف يمكن القضاء على الملل في العلاقة العاطفية؟

عندما يكون الزواج جديدًا لا يشعر الأزواج بالملل، بسبب فعل كل شئ معًا ولا يوجد أطفال يشغلون الأم عن الشريك ويكون كل شئ جديد ومثير بعيدًا عن الروتين، فالملل يأتي نتيجة طبيعية خاصة عند عدم التركيز فى العلاقة.

يمكن أن يؤدي الملل إلى قرارات سيئة أصعبها الخيانة إذا وجدت نفسك تشعر بالملل في الزواج فإن المفتاح إذن هو قضاء بعض الوقت لبعضكما البعض، يمكن أن تساعد لفتة بسيطة مثل تناول العشاء مع زوجتك أو إرسال رسالة نصية أو تخصيص وقت للتحديق في أعين بعضكما البعض في كسر الروتين وإبعاد الملل.

«الدستور» يقدم تقريرًا عن كيفية درء الملل من العلاقة العاطفية حسب موقع (fatherly).

الاعتماد على لغة العيون:

الاتصال بالعين هو حجر الزاوية في التواصل غير اللفظي وهو أمر حيوي للعلاقات إنه يخبر شخصًا أنه موضوع اهتمامك، ويسمح لك برؤيته بوضوح ويغذيك بهذه المواد الكيميائية التي تشعر بالرضا، لكن العديد من الأزواج يجدون صعوبة في فعل ذلك تميل عوامل التشتيت اليومية للأطفال والشاشات والحياة بشكل عام إلى منع الأزواج من القيام بذلك ونتيجة لذلك يفقدون الاتصال.

القيام برحلة معًا:

عند عيش الحياة اليومية كزوجين نادرًا ما يتغير المشهد يروا نفس المنزل، نفس المكتب، نفس السوبر ماركت، يومًا بعد يوم يمكن أن يسلب الافتقار إلى أماكن جديدة ومحيط جديد الزواج من الإثارة والشعور بالمغامرة من الضروري الخروج من المدينة بين الحين والآخر.

استعادة الذكريات:

من المهم أن يزور الأزواج الأماكن التي اعتادوا زيارتها عند المواعدة قبل الزواج أي مكان من الماضي يعيدهما إلى اللحظة التي شعروا فيها بهذه الشرارة لأول مرة.

التعلم معًا:

ربما تكون لغة ربما يكون درس رياضي او الة الة موسيقية مهما كان الأمر، فإن تعلم مهارات جديدة معًا هو طريقة سهلة لقضاء الوقت معًا ولتحفيز العقل، وخلق مسارات عصبية جديدة.

شارك بعض الطاقة الإيجابية:

متى كانت آخر مرة أخبرت فيها زوجتك بمدى روعتها وجمالها؟ يجب أن يغمر الزوجين بعضهما بالتأكيدات الإيجابية والإعجاب الدائم.

لا تهمل المفاجآت:

ما هى أفضل طريقة لكسر الروتين من القيام بشيء يفاجئ شريكك تمامًا؟ مجرد إيماءة أو فعل غير متوقع قد يشعل ذلك الشعور بالإثارة وهو ما يتوق إليه شريكك، الشعور بعدم معرفة ما قد يحدث بعد ذلك.

أظهر بعض التقدير:

كما يمكن لأي شخص كان في علاقة طويلة الأمد أن يخبرك، فإن التقدير شئ مهم، مثلما يمكن للكلمات الخاطئة أن تقلب الزواج يمكن للكلمات الصحيحة أن تعيده، إذا كان بإمكان الأزواج قضاء وقت أطول قليلاً في مشاركة ما هو جيد في علاقتهم مع بعضهم البعض، فسيحولون تركيزهم بعيدًا عما قد يكون مملًا.