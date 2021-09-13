أكبر مركز دراسات دوائية فى مصر وشمال إفريقيا يقدم منح للأبحاث تصل لـ3 ملايين جنيه

د. رياض أرمانيوس: دعماً لجهود التوصل لحلول علمية للمشكلات الصحية.. ود. سميرة عزت: لجنة مستقلة لتحديد الفائزين



أعلن مركز منير أرمانيوس للأبحاث MARC التابع لشركة إيفا فارما عن منحة لتنفيذ مشروعات الابتكار والتميز في مجال البحوث الدوائية.

وصرحت الدكتورة سميرة عزت، رئيس الأبحاث الإكلينيكية بـ MARC، نسعى لدعم الباحثين المصريين للنهوض بمستوى البحث العلمي في مصر. والوصول لحلول لأبرز المشاكل الصحية. كما أن المنحة ستوجه لإجراء بحوث طبية ذات الأولوية لإحداث تأثير، موضحة على أن تكون الأبحاث في مجالات العلاج المناعي للسرطان وأبحاث السرطان، والبكتيريا المقاومة للأدوية، ومرض الكبد الدهني غير الكحولي NASH.

وأضافت رئيس «الأبحاث الإكلينيكية»، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هناك لجنة مستقلة ستراجع الأبحاث المقدمة للفوز بالمنحة، موضحة أن قيمة المنحة ستصل حتى 3 ملايين جنيه لكل بحث، على أن تصل مدة التنفيذ الفعلية له حتى عامين. كما أكدت على المساعدة في توفير المعامل اللازمة لإنجاز الأبحاث المتلقية للمنحة، ومساعدة الباحثين عبر توفير استشارات من كبار أساتذة البحث العلمي بمصر.



كما أكدت أن الموضوعات المنتقاة للأبحاث، تتضمن موضوعات هامة للغاية وأبرزها الأبحاث المتعلقة بالسرطان والعلاج المناعي لمرضى السرطان. حيث إن الاعتماد على البحث قد يصل بنا لحل أو اكتشاف أسرار علمية جديدة لمرض السرطان. ومنها أيضا مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، وهو موضوع مقلق للمجتمع العلمي في مصر والعالم، حيث إن البكتيريا باتت مقاومة لأغلب المضادات الحيوية الراهنة، بالإضافة إلى البحث الخاص بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، نظرا لاحتمال زيادة نسبة المصابين به في مصر مما يتوجب علينا أن نوجد حلاً لهذه الظاهرة.



وأوضحت أن الموعد النهائي لتقديم طلب الحصول على المنحة سيكون أول شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن التقديم يتم إلكترونياً عبر هذا الرابط.



من جهته، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، المدير التنفيذى لمجموعة شركات «إيفا جروب» حرص «إيفا» على دعم الباحثين وجهود البحث العلمي في التوصل لحلول لأبرز المشكلات الصحية التي تواجه الوطن.

وأضاف الدكتور رياض أرمانيوس، في تصريحات صحفية له اليوم، سعي مجموعة شركات إيفا على الإعلاء من قيمة البحث العلمي، وانه لا يمكن التقدم إلا عن طريق الإستثمار في البحث العلمي في كافة المجالات والعلوم لما له من فوائد كبيرة في إيجاد حلول علمية، وأيضا بهدف مواكبة التطور العلمي في مجال البحوث الطبية، ورفع مستوى البحث العلمي في البلاد.

وشدد على اهتمام مجموعة شركات إيفا بالاستثمار في مجال البحث العلمي، بهدف التوصل لحلول لأبرز المشكلات الصحية التي تواجه المواطن المصري، والعمل على علاج المواطن وتخفيف آلامه لتحسين مستوى معيشته.