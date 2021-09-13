آلام التهاب الزائدة الدودية.. الأسباب والأعراض والعلاجات الفعالة

ألم التهاب الزائدة الدودية هو الألم الذي تشعر به في الربع السفلي الأيمن من البطن، وهو عبارة عن التهاب يصيب الزائدة ويؤثر بشدة على حركة الشخص وأنشطته اليومية.

وفي حين أن هذا النوع من الألم قد يتحمله البعض، فقد يكون غير محتمل بالنسبة لأشخاص آخرين، وفيما يلي الأسباب والعلامات والأعراض والعلاجات المنزلية لآلام الزائدة الدودية وفقًا لما ذكره موقع "healthy builderz" الطبي.

الأسباب الأكثر شيوعًا:

التهاب الزائدة الدودية، هو أنبوب نسيج بطول ثلاثة ونصف بوصة يمتد من الأمعاء الغليظة، حيث ينتج الالتهاب إما عن انسداد بسبب البراز أو جسم غريب، أو بسبب السرطان.

وفقًا لـ Web MD، قد تؤدي العدوى أيضًا إلى انسداد هذا الأنبوب، حيث تصبح الزائدة الدودية متورمة كاستجابة التهابية لعدوى في الجسم.

العلامات والأعراض:

قد يكون ألم التهاب الزائدة الدودية خفيفًا ويشيع الشعور به في الجزء العلوي من البطن، فوفقًا لما ذكره الأطباء، قد يصبح الألم حادًا أثناء انتقاله إلى الربع الأيمن السفلي من البطن؛ فعادةً ما يكون هو أول علامة على الحالة.

ويمكن أيضًا الشعور بألم التهاب الزائدة الدودية في الجزء العلوي من البطن أو في الظهر أو في المستقيم، وتشمل الأعراض المصاحبة للغثيان وفقدان الشهية والقيء والحمى وانتفاخ البطن وعدم القدرة على إخراج الغازات والتشنجات الشديدة والتبول المؤلم والإسهال والإمساك.

العلاجات المنزلية الفعالة:

قد يتم وصف أدوية الألم من قبل الرعاية الصحية المقدمة لتخفيف الحالة، في حين أن الاستشارة الطبية لم تتم بعد، حيث يمكن استخدام العلاجات للسيطرة على آلام التهاب الزائدة الدودية.

الزنجبيل:

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للالتهابات، حيث تساعد في تخفيف الحالة، كما أنه يسهم في تقليل الألم والالتهابات، بالإضافة إلى تخفيف الأعراض المصاحبة للغثيان والقيء.

يشرب شاي الزنجبيل مرتين أو ثلاث مرات يوميًا، وتضاف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور أو شرائح الزنجبيل إلى كوب من الماء المغلي لمدة خمس إلى عشر دقائق.

نظام غذائي غني بالألياف:

علاج آخر لالتهاب الزائدة الدودية هو اتباع نظام غذائي غني بالألياف. وفقًا لـ Home Remedies for You ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالألياف ، والذي يتضمن الفواكه والخضروات، مثل الشمندر والخيار وعصير الجزر مفيد جدًا عندما يتعلق الأمر بإدارة الحالة المرضية.

تساعد الألياف في إزالة المواد غير المرغوب فيها في الجسم ، مثل الدهون والسموم والجذور الحرة وطردها من الجسم.

كما تعمل الألياف على تعزيز حركة الأمعاء، وتخفيف الإمساك ، وهو أحد الأعراض المصاحبة لألم التهاب الزائدة الدودية.

عصير ليمون

يساعد عصير الليمون أيضًا في تخفيف آلام الزائدة الدودية، حيث يمكن دمجه مع العسل؛ فعصير الليمون غني بفيتامين C ، مما يعزز الاستجابة المناعية ضد العوامل المعدية في التهاب الزائدة الدودية، وقد يقلل هذا من التورم والعدوى والألم المصاحب للحالة.