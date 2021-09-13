«التموين»: مركز تعبئة الخضار فى أكتوبر يخفض الأسعار 25%

قال المحاسب خالد فكري، رئيس القطاع التجاري في «الشركة المصرية لتجارة الجملة» التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنَّ مركز تعبئة الخضار والفاكهة في مدينة السادس من أكتوبر يؤدي دورًا مميزًا في تعبئة وفرز الخضار والفاكهة في عبوات زنة كيلوجرام و2 كيلوجرام و3 كيلوجرامات، ويتم توزيعها على فروع التجزئة وسلاسل الهايبرات الكبرى المنتشرة في محافظات القاهرة الكبرى وبني سويف والمنيا.

وأضاف «فكري»، لـ«الدستور»، أن بضاعة المركز تصل إلى المستهلك بأسعار مخفضة نسبة 25%، حيث يتم طرح الطماطم بسعر 7 جنيهات والبطاطس بـ8 جنيهات.

وأشار إلى أن المركز له دور رئيسي وفعال في خفض حلقات التداول من تجار الجملة إلى تجار التجزئة ثم إلى المواطن، وهذه الحلقات يتم تقليصها في حلقتين هي الحلقة الأولى من المنبع وهي شراء الخضار والفاكهة على الأرض، ويتم توزيعها وتوصيلها إلى المستهلك مباشرة من خلال الحلقة الثانية ما يقلل التكلفة.