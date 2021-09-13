الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يناقش آخر مستجدات مشروعات الصرف الصحى بمركز المنشأة

من جانب الاجتماع
من جانب الاجتماع

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا للوقوف على آخر مستجدات العمل بمشروعات الصرف الصحي بـ "مركز المنشاة، وحي شرق سوهاج، وحي الكوثر"، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائبة رقية الهلالي عضو مجلس النواب عن دائرة المنشأة، والمهندس حيدر عبد العال وكيل وزارة الإسكان، ويوسف حلمي رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وممدوح عباس رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعامر عوض رئيس حي شرق، وهلال زكي رئيس حي الكوثر .

تناول الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ الأعمال بمحطة مشروع الصرف الصحي بمنطقة "سيتي" بحي شرق، ووجه المحافظ رئيس الحي بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتوفير كافة أوجه الدعم؛ لسرعة إنهاء الإجراءات والتراخيص اللازمة، حيث يخدم المشروع "منطقة سيتي، بالإضافة إلى قرى "قلفاو، وباجا، وسعدالله، ونجع شلبي" .

ناقش الاجتماع كذلك موقف الأعمال ونسب التنفيذ الخاصة بمشروع صرف صحي مدينة المنشاة، وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية خلال تنفيذ الأعمال، حفاظا على سلامة المواطنين، والعاملين بالمشروع، موجها رئيس الهيئة ورئيس مركز ومدينة المنشأة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشركات المخالفة. 

وأكد المحافظ على أهمية التنسيق مع شركات المياه والغاز والاتصالات والكهرباء وعمل محاضر انضمامية، للانتهاء من جميع أعمال المرافق تمهيدا للبدء في أعمال الرصف والتجميل. 

تطرق الاجتماع كذلك لمناقشة معوقات العمل بمشروع الصرف الصحي بحي الكوثر ومد الخدمة لعمارات الإسكان الاجتماعي، ووجه المحافظ بالتنسيق الفوري بين مديرية الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وحي الكوثر، والمعاينة على أرض الواقع، ووضع خطة عاجلة للانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

كان أوضح رئيس مياه سوهاج أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز شحن العدادات بالشركة او عن طريق الدفع الإلكتروني فورى في أى وقت ومن أى مكان لتسهيل الحصول على الخدمة، وإتاحة وسائل جديدة تمكن العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة.

سوهاج اليوم اجتماع الشركات الصرف الصحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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