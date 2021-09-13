السيسى يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل دعم مصر لجهود تحقيق السلام الشامل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، بحضور سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، والفريق أول آلي جيل، السكرتير العسكري لرئيس الوزراء وشيمريت مائير، كبيرة المستشاريين والسفيرة الإسرائيلية بالقاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأنه عقدت جلسة مباحثات ثنائية بين الجانبين، تم خلالها بحث تطورات العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، فضلاً عن مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لكل جهود تحقيق السلام الشامل بالشرق الأوسط، استنادا إلى حل الدولتين وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والرخاء لكل شعوب المنطقة.

وأشار الرئيس إلى أهمية دعم المجتمع الدولي جهود مصر لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لا سيما مع تحركات مصر المتواصلة لتخفيف حدة التوتر بين الجانبين بالضفة الغربية وقطاع غزة.