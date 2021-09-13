ملحمة إنسانية لإنقاذ «مشرَّد» فى كفر الشيخ

تمكن فريق "مجتمع بلا مشردين" ضمن مبادرة محافظة كفر الشيخ "كفر الشيخ بلا مشردين" بالتعاون مع مديرية التضامن ومجلس مدينة بيلا من نقل شاب فاقد للنطق لإصابته بصدمة عصبية من قرية المعصرة بمحافظة الدقهلية كان يعيش بمنزل مهجور بمدينة بيلا منذ عدة أيام، لدار إيواء، عقب إجراء الكشف الطبي عليه بمستشفى كفر الشيخ العام، ليتم نقله بعد ذلك لدار إيواء بالمنصورة، تنفيذًا لتعليمات محافظ كفر الشيخ.

ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لهيثم علي عبدالعزيز، عامل اليومية الذي استضافه، ومحمد رزق حواس، على المعاش، وكلاهما من مدينة بيلا، كما أشاد محافظ كفر الشيخ بعضو مجلس النواب هيام الطباخ، وفريق "مجتمع بلا مشردين" محمود أبوالحسن، والدكتور محمد نجيب، وسامح النويشي، على جهودهم في نقل الحالة والاستجابة السريعة، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، ونرمين القص بالتضامن، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا الذي نقل الحالة بسيارة مجلس المدينة بحضور نائب رئيس مجلس المدينة.

وتعود الواقعة عندما عثر هيثم علي عبدالعزيز، عامل باليومية ومحمد رزق حواس، على المعاش، على الشاب "ا.ي.ر" أعلى منزل مهجور رث الثياب وبه جرح غائر في قدمه، فنقله لمنزله لتقديم كل الخدمات له، ومن خلال متابعة أحمد السماحي، مدير مكتب المحافظ، والمتحدث الإعلامي، وبالتواصل مع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، تم نقله لمستشفى بيلا المركزي، لإخراج زجاجة من قدمه، وبعث محافظ كفر الشيخ، وفدًا مكونًا من مدير الإعلام ورئيس المدينة، وشكر عامل اليومية هاتفيًا على ما قام به، ومن خلال التواصل بالنائبة هيام الطباخ، وفريق «مجتمع بلا مشردين» وبالتعاون مع رئيس مركز ومدينة بيلا، تم نقل الحالة من منزل العامل لمستشفى كفر الشيخ العام، ومنها لدار إيواء بإسحاقة مؤقًتا لحين نقله لدار إيواء بالمنصورة.