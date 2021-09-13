الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية

الثانوية الأزهرية
الثانوية الأزهرية

كشف مصدر مطلع بقطاع المعاهد الأزهرية عن أن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية تبدأ بعد غد الأربعاء، بـ6 مراكز للتصحيح على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر إنه من المتوقع إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، قبيل بدء العام الدراسي بفترة كافية، لإعطاء الطلاب فرصة لتسجيل رغباتهم للقبول بجامعة الأزهر.

وأشار المصدر إلى أن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية تمت في هدوء تام، ولم تحدث أي مشكلات تؤثر على سيرها، ولم ترد أي شكاوى لغرفة العمليات المركزية، أو فروعها بالمحافظات.

وانطلقت، صباح الاثنين، آخر أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدارسي 2020-2021.

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، وطلاب الأدبي في مادة التاريخ، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن والحديث، والمكفوفون في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن والقراءات واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية شفويا فقط، والحديث شفويا وتحريريا، ويعفي الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا.

كان الأزهر الشريف قد أعلن أن نسبة النجاح في القسم الأدبي للشهادة الثانوية بلغت 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وكشف وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية عن أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألفا و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

وأضاف: «كانت هناك 6 محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر».

الأزهر الشريف امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الثانوية الأزهرية جامعة الأزهر امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية نسبة النجاح في الدور

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الغد ودرجات الحرارة المتوقعة

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

في أول اجتماع للحكومة.. وزير الطاقة اللبناني يظهر بملابس غير رسمية وسيارة موفرة للوقود

رابط موقع تقديم الصف الأول الثانوي 2021 الرسمي

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اختراق روسي لوسائل  الإعلام الأوروبي من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

عملية طعن في محطة للحافلات بالقدس و«تحييد» منفذ العملية

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز