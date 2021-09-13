موعد الإعلان عن نتيجة الدور الثانى للثانوية الأزهرية

كشف مصدر مطلع بقطاع المعاهد الأزهرية عن أن أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية تبدأ بعد غد الأربعاء، بـ6 مراكز للتصحيح على مستوى الجمهورية.

وقال المصدر إنه من المتوقع إعلان نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري، قبيل بدء العام الدراسي بفترة كافية، لإعطاء الطلاب فرصة لتسجيل رغباتهم للقبول بجامعة الأزهر.

وأشار المصدر إلى أن امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية تمت في هدوء تام، ولم تحدث أي مشكلات تؤثر على سيرها، ولم ترد أي شكاوى لغرفة العمليات المركزية، أو فروعها بالمحافظات.

وانطلقت، صباح الاثنين، آخر أيام امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدارسي 2020-2021.

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الفيزياء، وطلاب الأدبي في مادة التاريخ، على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

ويمتحن المبصرون شفويا في القرآن والحديث، والمكفوفون في المواد المقررة عليهم تحريريا إضافة إلى القرآن والقراءات واللغة الأجنبية الأولى واللغة الأجنبية الثانية شفويا فقط، والحديث شفويا وتحريريا، ويعفي الطلاب المكفوفون من أداء الامتحان في مادة الجغرافيا.

كان الأزهر الشريف قد أعلن أن نسبة النجاح في القسم الأدبي للشهادة الثانوية بلغت 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وكشف وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية عن أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألفا و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.

وأضاف: «كانت هناك 6 محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح، الوادي الجديد، البحر الأحمر».