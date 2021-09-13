الإثنين 13 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«تسويق السياحة الثقافية» بالأقصر: نبحث مع «الآثار» استحداث برامج سياحية جديدة

محمد عثمان رئيس لجنة
محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، إن وزارة السياحة والآثار تبحث حاليا استحداث برامج سياحية جديدة تدمج بين السياحة الثقافية والشاطئية بالتعاون مع الشركات العاملة سواء في السياحة الشاطئية والثقافية. 

وأوضح رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بمحافظة الأقصر، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار وقدمت الشركات مقترحاتها بشأن خلق برنامج سياحي، يقدم إلى السائحين بخلاف البرامج التقليدية المتعارف عليها وخاصة للسائحين القادمين من روسيا أو شرق أوروبا،  خاصة في ظل ما ستقوم به وزارة الطيران المدنى باستحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل الأمر، الذي سيسهل عملية ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية.

- سياحة اليوم الواحد بين الغردقة والأقصر

وأضاف "عثمان" فى تصريحات لـ "الدستور"، أن السياحة الشاطئية تحصد 3 أضعاف حجم الحركة السياحية التى تتوافد على نظيرتها الثقافية الممثلة فى الأقصر وأسوان بالإضافة إلى القاهرة، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا عبر الخطوط البرية ما يسمى سياحة اليوم الواحد بين الغردقة والأقصر، فالسائحين يأتون من الغردقة إلى الأقصر لقضاء يومهم ثم العودة فى ذات اليوم إلى الغردقة لكن ما نحاول تطبيقه ان يكون البرنامج السياحى مناصفة بينهم لكى تستفيد المدينة الساحلية من السائح وايضا المدينة الثقافية.

وأشار إلى أن الوزير طالب الشركات بأن تقدم مقترحاتها للبرامج الجديدة بالإضافة إلى أن يتم إدخالها ضمن البرامج السياحية التي يتم تنظيمها للسائحين، و زيارة الأسواق التقليدية الخاصة ببيع السلع والمنتجات والحرف اليدوية الموجودة بالمحافظات السياحية، وخاصة في محافظات الأقصر وأسوان، ووجه بإعداد مقترح خطة تحفيزية لتنفيذ ذلك.

وزير السياحة والآثار الطيران المدني طيران داخلي شرم الشيخ والغردقة السياحة الثقافية المدن السياحية الحركة السياحية

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