«نستله للمياه مصر» تتعاون مع وزارة الصحة لتطعيم سكان قريتى كفر الأربعين وجمجرة بالقليوبية بلقاح كورونا

استمرارًا لجهودها في التصدي للجائحة..

استمرارًا لجهودها في دعم تصدي الدولة لجائحة فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة نستله للمياه التعاون مع وزارة الصحة لتطعيم كافة سكان قريتي كفر الأربعين وجمجرة بمحافظة القليوبية البالغ أعمارهم أكثر من 18 سنة لتلقي لقاح فيروس كوفيد19 للوقاية من الإصابة بالفيروس، وكذلك الوقاية من مخاطره أو مضاعفاته حال الإصابة به وخاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، يأتي ذلك كجزء من التزام "نستله للمياه مصر " المستمر لدعم المجتمعات التي تعمل بها ، وأيضا ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة في هذا الإطار والتي من أهمها خلال الفترة الحالية مبادرة حياة كريمة.

والتزمت شركة نستله للمياه بتقديم كافة أوجه الدعم للحفاظ على صحة المواطنين من بداية تفشي فيروس كورونا، ومن ضمنها تعاون نستله للمياه مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي ومحافظ القليوبية لدعم المجتمع الذي تعمل فيه من خلال زيادة الوعي لدى القرويين حول جائحة فيروس كورونا وأخذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ عليهم.



كما وزعت شركة نستله للمياه في مارس 2020 مجموعة العناية الشخصية التي تضمنت القفازات والكحول والصابون وكتيب توعية ضد المرض لـ20 ألف نسمة أعمارهم فوق 18 عامًا، بجانب توزيع كراتين رمضان مع الإمدادات الغذائية على 1000 أسرة فقدت وظائفها خلال كوفيد -19 وتبرعها بـ 400 ألف زجاجة مياه لمستشفيات الحجر الصحي.

قال راسم دباس المدير التنفيذي للأعمال لشركة نستله للمياه مصر ، إن الشركة حريصة على التعاون مع وزارة الصحة لتطعيم كافة سكان قريتي كفر الأربعين وجمجرة بمحافظة القليوبية بلقاح فيروس كورونا بهدف تعزيز الوعي بأهمية وفوائد تلقي اللقاح لحمايتهم من الإصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تهتم بها "نستله للمياه" بصحة سكان القرى الأكثر احتياجًا، إذ سبق أن نظمت حملات مختلفة من أبرزها ، حملة القضاء على فيروس "سي" بقرية كفر الأربعين وجمجرة والقرى المجاورة فتحملت الشركة التكاليف اللازمة كافة لمراحل الكشف والتحاليل والعلاج. بالإضافة سلسلة من القوافل الطبية المختلفة ، منها قافلة قدمت فحوصات طبية وتحاليل وأدوية مجانية لجميع الأطفال في كفر الأربعين وجمجرة من سن 2 إلى 12 سنة وبلغ عدد المستفيدين منها 3160 طفلاً.

أشاد "دباس"، بدور وزارة الصحة المصرية وسعيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتوفير اللقاح في عدة منافذ بالمجان للمواطنين لحمايتهم من مخاطر الفيروس، كما وجه الشكر لجميع الأطقم الطبية بمستشفيات ومراكز العزل الصحي ومراكز تلقي اللقاح على جهودهم في مجابهة الفيروس.



وثمن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جهود شركة نستله للمياه في توفير تطعيم كورونا لأهالي قريتي كفر الأربعين وجمجرة، مشددًا على أهمية دور المؤسسات الاقتصادية في دعم جهود الدولة لتوفير لقاحات بالمجان للأهالي في القرى والنجوع بهدف الوقاية من الفيروس القاتل، بجانب جهودها في تشغيل عمالة وخفض نسب البطالة بالمحافظة.





أكد "الهجان" أن محافظة القليوبية على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم للنشاط الخيري للشركات سواء من خلال توفير قاعدة بيانات عن القرى المحتاجة أو تسهيل تنفيذ المشروعات الخيرية، مشيدًا بنموذج شركة نستله للمياه في تنويع أنشطة دعم القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وذلك في إطار التزامها المستمر بتنمية البيئة المحيطة بالمجتمعات التي تعمل بها.