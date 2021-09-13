رئيس الوزراء اليمنى يتسلم رسالة خطية من مصطفى مدبولى

تسلم رئيس مجلس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، رسالة خطية من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تتعلق بالعلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليمني، اليوم، السفير المصري لدى اليمن، أحمد فاروق، الذي سلمه الرسالة والمتضمنة دعوته لزيارة مصر في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، لمواصلة التباحث والتشاور حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

الرعاية والاهتمام لليمنيين في بلدهم الثاني مصر

وعبّر عبدالملك، عن ترحيبه بهذه الدعوة الكريمة، والحرص على تلبيتها وتحديد موعدها في أقرب وقت لمواصلة النقاشات حول تطوير وتمتين أواصر العلاقات الأخوية، بما في ذلك تفعيل انعقاد اللجنة العليا اليمنية المصرية المشتركة، وتقديم المزيد من الرعاية والاهتمام لليمنيين في بلدهم الثاني مصر، إضافة إلى تنسيق المواقف المشتركة تجاه عدد من القضايا، وفي مقدمتها أمن البحر الأحمر وتأمين الملاحة الدولية، وتفادي كارثة خزان صافر الذي تستخدمه ميليشيا الحوثي للابتزاز السياسي.

العلاقات التاريخية اليمنية المصرية

وعبّر رئيس الوزراء اليمني عن تقديره الكبير لما تضمنته الرسالة من مشاعر أخوية صادقة تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية اليمنية المصرية، المستندة إلى تراكم حضاري وتاريخي كبير، منوهًا بالمواقف العروبية الأصيلة لمصر تجاه الشعب اليمني عبر التاريخ وآخرها وقفتها الشجاعة إلى جانب تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لإجهاض مخطط إيران التوسعي عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية، لتهديد أمن واستقرار الخليج والمنطقة العربية، مؤكدًا حرص اليمن على الاستفادة من الخبرات والقدرات المصرية في مجالات النفط والغاز والكهرباء والصحة والنقل والتخطيط الحضري.

مسار سياسي لابد أن يستند على المرجعيات الثلاث

كما أكد على أن أي مسار سياسي لا بد أن يستند على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، وعدم ربط ما يجري في اليمن بأي قضايا أخرى يستخدمها داعمي ميليشيا الحوثي للتأثير على المجتمع الدولي، مشددًا على أهمية الحضور العربي في الملف اليمني.

بدوره، أعرب سفير مصر، عن إدانة مصر الشديدة لاستمرار استهداف ميليشيا الحوثي البنى التحتية في اليمن وتصعيدها العسكري ضد المدنيين والنازحين، وكذا الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، وأن ذلك لا يخدم عملية السلام، مؤكدا دعم بلاده وعلى أعلى المستويات للحكومة اليمنية للقيام بواجباتها ومسئولياتها وتخفيف معاناة الشعب اليمني.