وزير الري يفتتح مشروع كوبري الكيلو 149 بالترعة السوهاجية

افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري جولته بمحافظة أسيوط يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الإقليم مشروع كوبري الكيلو 149 العلوى بمنطقة الهويس أعلى الترعة السوهاجية بمركز أبوتيج وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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جاء ذلك تنفيذًا لخطة الدولة للنهوض بالمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ووفقًا لخطة التنمية المستدامة وبرامج تنمية الصعيد.

رافقه خلال التفقد العميد محمد اسماعيل المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس ياسر عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة والمهندس عبدالقادر الشناوي رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الري بشمال الوادي والمهندس محمد عمر مدير عام التوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط والمهندس سيد جابر مدير أعمال الادارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري بأسيوط وي سرى كامل رئيس مركز ومدينة ابوتيج ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية.

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وتفقد الوزير والمحافظ ؛ كوبري الكيلو 149 على ترعة نجع حمادي الغربية والذي نفذته الإدارة العامة للتوسع الأفقي بتكلفة 18 مليون جنيه بحمولة 70 طن لتحسين الحالة المرورية وتسهيل الملاحة النهرية واستمعا إلى شرح عن أهمية الكوبري الذي ينقسم إلى 3 أجزاء الجزء الأول وهو كوبري يقع عند ك 149 على ترعة نجع حمادي الغربية بعرض 8 متر ورصيفين بعرض 1 متر من كل جانب والجزء الثاني هو بلاطات خرسانية أسفل نفق السكة الحديد والجزء الثالث هو طريق اسفلتي بعرض 8 أمتار وبطول 380 متر والذي يربط قرى مركز أبوتيج بالمدينة مرورًا بشريط السكة الحديد وترعة نجع حمادي ويساهم في تخفيف الضغط المروري على مزلقانات السكة الحديد بمركز أبوتيج وربط الطريق الزراعي أسيوط/سوهاج بالطريق الزراعي الفرعي غرب السكة الحديد مما يسهل الحركة المرورية بين غرب وشرق السكة الحديد وخدمة قرى البلايزة ودوينة والأقادمة وبني سميع والزرابي.

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كما استمع الوزير والمحافظ الى شرح لأهم المشروعات التى تنفذها وزارة الرى بالمحافظة وخاصة مشروعات الكبارى وتبطين الترع ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع والتي نفذتها الإدارة العامة للتوسع الأفقي ضمن خطة وزارة الري ويصل عددها في المرحلة الأولى 23 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تصل إلى 550 مليون جنيه لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري حيث يجرى العمل على تبطين ترع (العصايب ، العاجل ، السعودي ، المالحة ، العلما ، المنصوري ، الملاح ، بني فيز) التابعة لمركز صدفا فضلاً عن ترع (المعصرة ، القوطة ، عمر ، القصر ، بني مر ، سراج ، الوسطى ، الغواويش ، الحمسية) التابعة لمركزي ساحل سليم والفتح بالاضافة إلى ترع (المطيعة ، موشا ، الهراس ، نزلة باقور ، الخطيب ، العمدة ).

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وأوضح محافظ أسيوط أن مبادرة رئيس الجمهورية المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و 894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" وستشهد تلك المراكز تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

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كما رافق الوزير والمحافظ خلال الجولة التفقدية المهندس مصطفي يونس والمهندس احمد مصطفي والمهندس أحمد كمال والمهندس محمد عبد الرحيم ، والمهندس مهاب مهندسي الإدارة العامة لمشروعات الري بأسيوط.