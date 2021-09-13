بعد إصابته بسرطان الدم.. 7 معلومات عن «ياسين» لاعب الإسكواش

حالة من الحزن سيطرت على روّاد السوشيال ميديا، بسبب إصابة طفل الإسكواش «ياسين عماد» بسرطان في الدم «لوكيميا».

وأعرب رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تمنياتهم بالشفاء العاجل لـ«ياسين» والعودة السريعة للملاعب.

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن «ياسين» لاعب الإسكواش؛ كالتالي:

اسمه بالكامل ياسين عماد قريطم. يبلغ ياسين عماد من العمر 12 عاما. من أشهر لاعبي الإسكواش ممن في عمره. يمارس رياضة الإسكواش في النادي الأهلي. بدأ ممارسة رياضة الإسكواش وهو الـ4 من عمره. حصل على بطولة أمريكا وبريطانيا المفتوحة للتنس. والده يعمل مدربًا للإسكواش.

يشار إلى أن طبيب أمراض الدم أبلغ أسرة الطفل ياسين عماد أنه يعاني من سرطان الدم «لوكيميا»، وبدأت الأسرة رحلة علاجه في مستشفى 57357، وكان بحاجة إلى التبرع بالدم بكميات كبيرة، حيث يعان من نقص شديد، وكان ذلك منذ حوالي أسبوع.