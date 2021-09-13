فوز كليات التربية والطب والحاسبات في مسابقة كأس المعرفة بجامعة عين شمس

أقيمت مسابقة كأس المعرفة في المعلومات العلمية والعامة بجامعة عين شمس، وشارك في المسابقة 14 فريقا من 14 كلية، يضم كل فريق 4 الطلاب، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بضرورة الاهتمام بالمسابقات العلمية والعامة بجانب الأنشطة الأخرى التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الشباب.



و أسفرت نتائج المسابقة عن فوز كلية التربية بالمركز الأول، وكلية الطب في المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث كلية الحاسبات والمعلومات، و أقيمت المسابقة بدار ضيافة الجامعة في الفترة من 7 سبتمبر إلي 9 سبتمبر الجاري، وذلك تحت إشراف محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد، و محمد الشرقاوي مدير عام رعاية الشباب، و طلعت عبده مدير إدارة النشاط العلمي.

وفي سياق آخر افتتحت، أمس، فعاليات دورة إعداد المدربين TOT في مجال تعليم الكبار، لنخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية البنات جامعة عين شمس، برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، بإشراف الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار ومنسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية.

من جانبه قال مدير المركز، إن هذه الدورات تكتسب أهميتها انطلاقًا من الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس في مجال تعليم الكبار، وتأكيدًا لدور مركز تعليم الكبار بالجامعة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل في مجال تعليم الكبار.

وثمن جهود قيادات الجامعة في دعم المشروع القومي لدمج طلاب الجامعة للعمل في محو الأمية، كما توجه بالشكر الدكتورة أميرة أحمد يوسف عميد كلية البنات، والدكتور هناء حسين منسق المشروع بالكلية على حفاوة الاستقبال وروعة التعاون، افتتح التدريب اليوم الدكتور نهلة جمال أمين مركز تعليم الكبار.