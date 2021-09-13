الإثنين 13 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحالة الصحية لـ وائل الإبراشى وموعد عودته للعمل

وائل الأبراشى
وائل الأبراشى

استقرت الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، الذي يرقد في أحد المستشفيات لتلقي العلاج منذ نحو عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة «القاهرة والناس».

وقال حسني: "حالة الإبراشي الصحية في تحسن ملحوظ، وتحليلات كورونا التي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بفيروس كورونا".

واستكمل رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا قائلاً: «يعود الإبراشي إلى الشاشة لتقديم برنامجه في القريب العاجل»، مشيرًا إلى أن قوة الرئتين واستعادتهما حالتهما وتعافي نسيجهما هو الهاجس الأكبر، قائلًا: "الإبراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في القريب العاجل إلى شاشته".

وأصيب وائل الإبراشي بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2020، وفي نهاية يناير بعد المسحة الخامسة تعافى الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا، لكن ظل يعاني من مضاعفاته.

وائل الإبراشي إصابة وائل الابراشي الاعلامي وائل الابراشي الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي تحسن حاله وائل الابراشي تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

تجديد حبس طبيب وموظف «اسجد لكلبى» 15 يومًا على ذمة التحقيقات

«أمطار خفيفة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2021 تجارة وصناعة وفندقي وزراعة

رابط نتيجة تنسيق الجامعات الخاصة 2021 لطلاب الثانوية العامة

أول تعليق من والد «فتاة الفستان» بعد ثبوت براءة المراقبتين من واقعة «التنمر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

علي سعدة

شعب متدين بطبعه ..!!

لواء.حمدى البطران

اغتيال الشيخ محمد الذهبي

لواء. محسن الفحام

العنف المجتمعى

حسين دعسة

عودة الظواهرى!

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

عملية طعن في محطة للحافلات بالقدس و«تحييد» منفذ العملية

"جديدة قديمة".. خطة "لابيد" لعلاقة إسرائيل بغزة: الاقتصاد مقابل الأمن

لحظة هروب الأسرى الفلسطينيين: تم تفعيل الإنذار .. والسجان كان يشاهد التلفاز