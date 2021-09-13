الحالة الصحية لـ وائل الإبراشى وموعد عودته للعمل

استقرت الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، الذي يرقد في أحد المستشفيات لتلقي العلاج منذ نحو عام، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا، تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على قناة «القاهرة والناس».

وقال حسني: "حالة الإبراشي الصحية في تحسن ملحوظ، وتحليلات كورونا التي يجريها بشكل دوري أفضل بكثير بالمقارنة مع حالته في بداية إصابته بفيروس كورونا".

واستكمل رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا قائلاً: «يعود الإبراشي إلى الشاشة لتقديم برنامجه في القريب العاجل»، مشيرًا إلى أن قوة الرئتين واستعادتهما حالتهما وتعافي نسيجهما هو الهاجس الأكبر، قائلًا: "الإبراشي وصل إلى حالة جيدة للغاية وسيعود في القريب العاجل إلى شاشته".

وأصيب وائل الإبراشي بفيروس كورونا في أواخر ديسمبر 2020، وفي نهاية يناير بعد المسحة الخامسة تعافى الإعلامي وائل الإبراشي من كورونا، لكن ظل يعاني من مضاعفاته.