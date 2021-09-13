بروناى تتسلم الدفعة الثانية من لقاحات سينوفارم مقدمة كتبرع من الصين

وصلت إلى مطار بروناي الدولي، منتصف ليلة الأحد، ما إجماليه 100 ألف جرعة من لقاحات سينوفارم، مقدمة كتبرع من الحكومة الصينية إلى بروناي.

وأقيم حفل تسليم في المطار، حضره حاجي إريوان، الوزير الثاني للشئون الخارجية في بروناي، نيابة عن حكومة بروناي، ويوي هونغ، سفيرة الصين لدى بروناي، ممثلة للحكومة الصينية.

وحضر المراسم أيضا مسئولون حكوميون كبار من وزارتي الخارجية والصحة في بروناي، وممثلون من السفارة الصينية في هذا البلد.

وقالت يوي هونغ في المطار: "منذ العام الماضي، وفي مواجهة وباء كوفيد-19، عملت الصين وبروناي جنبا إلى جنب، وتحدثتا كثيرا عن روح كامبونغ المتمثلة في تشاطر السراء والضراء".

وأضافت أن "التعاون العملي في مختلف المجالات بين بلدينا، والصداقة بين شعبينا قد تعمقت وتقدمت في مسيرة التعاون لمكافحة الوباء".

منذ عام 2020، قدمت بروناي والصين المساعدة المتبادلة في مواجهة وباء كوفيد-19.

وقدمت بروناي مساعدة مالية لدعم الصين في إدارة تأثيرات الوباء في مارس 2020.. وهذه المساهمة الأخيرة تمثل الدفعة الثانية من اللقاحات المقدمة من الصين.. وكانت الدفعة الأولى من اللقاحات والمكونة من 52 ألف جرعة من سينوفارم قد تم تسليمها في فبراير 2021، وفقا لبيان صحفي من وزارة الشئون الخارجية في بروناي.

وذكر البيان أن "هذا العام يصادف الذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وهو معلم هام لعلاقات بروناي والصين".

وأكد البيان أيضا أنه "بصفتهما شريكي تعاون استراتيجيين، واصل كلا البلدين تعزيز التعاون في التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة، ومصايد الأسماك، والترابط، والسياحة، والصحة، والدفاع والتبادلات بين الشعبين.. وحافظت بروناي والصين أيضا على تعاون وثيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".