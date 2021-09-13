«الزراعة» تكشف عن مرض العفن الذي يصيب النبات وكيفية علاجه

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث أمراض النبات عن مرض العفن البيض الذي يصيب النبات وانتشاره وكيفية العلاج.

أعراض العفن:

1- ذبول وموت الأوراق والساق.

2- يكون على هيئة بقع صفراء أو أبيض مائل للإصفرار وجاف.

3- تلون الأنسجة الجذعية المتوفرة أعلى أو أسفل الإصابة باللون الأخضر.

4- فطريات بيضاء على الهياكل الصلبة للنبات ذات اللون الأسود.

5- مستطيلة الشكل تشبه رأس القلم المكسور.

كيفية انتشار العفن الأبيض

ينتشر العفن الأبيض على نبات الزينة على شكل هياكل صلبة سوداء اللون تسمح للفطر العفني بالبقاء في التربة لمدة تصل إلى 5 سنوات، وينشط خلال فصلي الربيع والصيف في درجة حرارة تتراوح بين 51 إلى 68 فهرنهايت والتي فيها نسبة رطوبة التربة تكون مرتفعة، وهذا الجو يسمح بنمو الأبواغ التي تسقط على الأنسجة مثل بتلات و أوراق النباتات القديمة لتنتشر العدوى.

كيفية العلاج

1- الحرص على تقليل رطوبة التربة حول النبات.

2- زراعة نباتات مفتوحة لتجف سريعا وتنمو بشكل أفضل.

3- ري النباتات بالتنقيط وعدم استعمال الرشاشات.

4- القضاء على النبات المصابة بالحرق أو الدفن.

5- استعمال نباتات مقاومة ومعتدلة حيث أن السيقان أو البراعم الفردية تموت ويظل النبات حيا، كما أن النباتات المقاومة يحدث عدوى للساق، وهناك ايضا نباتات عالية المقاومة لا يظهر للمرض أعراض على النبات.

6- استخدام مواد معالجة للعفن الأبيض مثل غسول الفم الذي يحتوي على الإيثانول حيثث يخفف بالماء ويوضع على الأماكن المصابة ولكن ينصح بعدم الإصراف فيه المادة لتجنب حرق الأوراق, بالإضافة إلى خلط ملعقتين من الخل على ربع لتر من المياه ورش النباتات بها.

7- استعمال مبيد فطري لعلاج أوراق النبات والساق.