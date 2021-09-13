تفاصيل تعيين «أبو شقة» 6 أعضاء جدد في الهيئة العليا للوفد

رئيس الحزب: هذه القرارات جاءت لضبط الأمور وسنواجه كل من يحاول إثارة الفتنة

أجرى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عدد من التعديلات الجديدة في الهيئة العليا لحزب الوفد، ذلك بعد حالة شد وجذب حدثت خلال الأيام الماضية نتج على إثرها إقالة عدد من أعضاء الهيئة العليا.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، عن تعيين المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالوفد، عضوًا بالمكتب التنفيذي للحزب، وعيد هيكل بمنصب نائب رئيس الحزب.

كما قرر تعيين كلا من عدد الصحفية شيرين ربيع، عن محافظة القاهرة، والمهندس ابراهيم المليجي، عن محافظة المنوفية، ومحمود سامي عن محافظة الوادي الجديد، وياسر العبد عن محافظة دمياط، وسهام بشاي عن محافظة بنى سويف، وسمر عاطف عن محافظة قنا، بالهيئة العليا لحزب الوفد.

وقال أبوشقة، إن هذه القرارات جاءت لضبط الأمور داخل حزب الوفد، واستكمال عدد أعضاء الهيئة العليا، مشيرًا إلى أن الحزب سيواجه كل من يحاول إثارة الفتنة.

وأعربت شيرين ربيع، عضو الهيئة العليا لحزب عن تقديرها لرئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبوشقة، لثقته في الشباب والاعتماد عليهم في تولى المناصب القيادية.

وقالت ربيع، إنه لأول مرة يتم تمثيل سيدات الوفد داخل الهيئة العليا بخمسة سيدات، وأيضا تواجد أول قبطية داخل الهيئة وهي سهام بشاي، وبذلك تكون الهيئة العليا تضم بداخلها كافة أطياف الحزب.

وأعرب المهندس إبراهيم المليجي، عن سعادته بقرار تعيينه داخل الهيئة العليا للوفد، لما للحزب من مكانة وشعبية كبيرة في قلوب المصريين، مؤكدا أنه سيبذل كل جهده لخدمة حزب الوفد العريق وكافة أعضائه.

وقال المليجي، إن حزب الوفد لعب دوراً كبيراً خلال الفترة الماضية في دعم استقرار الحياة السياسية، وكذلك تقديم الدعم ويد العون للمواطنين لمساعدتهم في الأزمات التي تعرضوا لها بسبب فيروس كورونا، والذي كان له بالغ الأثر السلبي على كافة القطاعات.