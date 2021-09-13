الإثنين 13 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر بـ«الصحة»: الاعتماد على الاستيراد والتصنيع محليًا للتطعيم ضد «كورونا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الجاري بلقاحات فيروس كورونا، وذلك من خلال توفير كافة اللقاحات سواء عن طريق تصنيعها محليًا أو استيرادها من الخارج.

وطالبت المصادر في تصريحات لـ "الدستور"، المواطنون بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المخصص من الوزارة لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين للحصول على لقاحات فيروس كورونا.
وأضافت أن وزارة الصحة تستهدف تصنيع 80 مليون جرعة من لقاح "ساينوفاك – فاكسيرا" المحلى وذلك بمصانع شركة فاكسيرا، بالإضافة إلى استيراد كميات كبيرة من باقى اللقاحات المعتمدة من الخارج، بشكل يساهم في إحداث ‏تنوع فى اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المتوفرة في مصر.
وأشارت المصادر، إلى أن إجمالي أعداد الجرعات التي تم تطعيم المواطنين بها حتى الآن من لقاحات فيروس كورونا، بلغت 11 مليون جرعة، وذلك للحاصلين على الجرعة الأولى والثانية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت الأحد، عن خروج 651 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 246726 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 481 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 292957 من ضمنهم 246726 حالة تم شفاؤها، و 16871 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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