إصابة 8 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بقرية الهوانم التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين لمستشفي إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد بوقوع مشاجرة بقرية الهوانم التابعة لدائرة المركز وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة لمكان الواقعة وتم السيطرة علي المشاجرة وأسفر عن إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

والمصابون هم كل من:" محمد عادل طلبه عبد العال، 22 عامًا، عبد ربه طلبه عبد العال طلبه، 45 عامًا، أدهم عبد ربه طلبه عبد العال، 15 عامًا، متولي احمد محمد احمد، 24 عامًا، وائل عبد الحميد بسيوني، 44 عامًا، طلبه محمد طلبه عبد العال، 27 عامًا، محمد جميل البنداري، 28 عامًا، جميل البنداري عبد العال، 45 عامًا، جارى عمل الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.