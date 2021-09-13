ألمانيا تسجل 5511 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بكورونا

أظهرت بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 5511 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بدء انتشار الجائحة إلى 4 ملايين و83 ألفا و151 حالة.

وذكر المعهد - بحسب صحيفة /بيلد/ الألمانية - أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي إلى 92 ألفا و618 حالة.

وأفادت البيانات بأن أكثر من ثلاثة ملايين و831 ألفا و800 حالة تماثلت للشفاء من الوباء.