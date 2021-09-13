وكالة الطاقة الذرية تتعهد بمزيد من الجهود لمكافحة كورونا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أن الوكالة تقوم بعمل مهم في مكافحة جائحة كورونا والذي لا يزال يعاني الكثير من البشر منها في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الوكالة لا تقدم المساعدة الطارئة لمن يطلبها فحسب بل توفر أيضًا مصادر العلم والتكنولوجيا اللازمة لإنهاء الاخطار الفيروسية المتكررة.

وقال جروسي - في كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح أعمال مجلس محافظي الوكالة - إن الوكالة قامت بتلبية احتياجات 25 مختبرًا وطنيًا في إفريقيا وفي الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا من خلال الحصول على حزم الأمصال والتشخيص الجزيئي والتسلسل الجيني.

وأشار إلى عقد الوكالة أكثر من 50 اجتماعاً مع الدول الأعضاء والمنظمات الشقيقة والمبادرات العالمية المستمرة المخصصة لتعزيز التأهب العالمي للسيطرة على الأمراض ذات المنشأ الحيواني.

وحول الملف النووي قال جروسي أن الوكالة راقبت تنفيذ إيران لالتزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ومع ذلك ومنذ فبراير الماضي تم تقويض هذه الأنشطة بشكل خطير نتيجة لقرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة بما في ذلك البروتوكول الإضافي.

وذكر جروسي أن عدم استجابة إيران لطلبات الوكالة للوصول إلى معدات المراقبة الخاصة بها كان يضر بشكل خطير بالقدرة التقنية للوكالة على الحفاظ على استمرارية المعرفة وهو أمر ضروري للوكالة لاستئناف التحقق من الأسلحة النووية الإيرانية ومراقبتها.